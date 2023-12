HitPaw Photo AI: modificare foto con intelligenza artificiale

Oggi vi parliamo di un software in grado di modificare le foto come per magia! Ecco a voi HitPaw Photo AI che sfrutta l’intelligenza artificiale per modificare foto in pochi click. Vediamo come funziona

L’intelligenza artificiale ormai sta cambiando le nostre vite in moltissimi aspetti. Certamente uno degli ambiti di maggior successo è quello dell’elaborazione delle immagini. Gli algoritmi riesco a fare delle cose incredibili. Non solo possono migliorare i colori e la resa generale delle nostre foto, ma oggi ci permettono anche di rimuovere o inserire elementi nelle nostri foto fino a creare delle vere e proprie immagini da zero. HitPaw Photo AI permette di fare tutte queste cose in modo semplice e rapido! Vediamo i dettagli.

HitPaw Photo AI: modificare le foto con intelligenza artificiale

Hitpaw Photo AI è la naturale evoluzione del precedente Hitpaw Photo Enhancer. Tutte le funzionalità della precedente versione sono state mantenute, ma ne sono state aggiunte di nuove che sfruttano le potenzialità di più recenti algoritmi di intelligenza artificiale. In particolare abbiamo 3 nuove funzionalità che sono il fiore all’occhiello di questa nuova versione del software: la generazione d’immagine tramite IA, la rimozione dello sfondo automatica e la rimozione di oggetti indesiderati. Vediamole più da vicino.

Le nuove funzionalità

La generazione di immagini di Hitpaw Photo AI funziona tramite il testo. In sostanza basterà descrivere l’immagine desiderata con una breve frase e premete il pulsante “Genera”. Dopo qualche secondo potrete godervi l’immagine generata dall’algoritmo. Se non vi piace ovviamente potrete provare a cambiare la descrizione per ottenere ciò che vi interessa. Possiamo anche scegliere tra diverse risoluzioni e formati.

Altra funzione molto interessante è quella di rimozione dello sfondo. Molto utile per creare dei collage, sticker o meme. Con questa funzione potrete caricare nell’applicazione una foto. Il software la analizzerà per capire cosa si trova in primo piano e in modo automatico rimuoverà lo sfondo. O meglio vi farà la sua proposta che potrete sempre modificare manualmente se non vi soddisfa prima di salvare l’immagine finale.

Infine abbiamo la rimozione degli oggetti, utilissima nelle nostre foto per eliminare elementi di disturbo entrati per sbaglio nell’inquadratura come le persone vicino ai monumenti. Per rimuovere un oggetto basterà pennellarlo oppure circondarlo con una rettangolo. L’algoritmo poi tenterà di eliminarlo, preservando il contesto attorno.

hitpaw2

hitpaw4

hitpaw5

Le nuove funzionalità di Hitpaw Photo AI sicuramente ci possono aiutare a modificare le foto grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il costo del prodotto è di circa 30 euro per un mese e 90 euro per un anno. Ma esiste una versione gratuita che potrete utilizzare in maniera limitata, sufficiente comunque a testarne le funzionalità. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!