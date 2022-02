Vampire: The Masquerade – Swansong, un nuovo developer diary ci racconta del gioco

Il nuovo RPG Vampire: The Masquerade – Swansong si mostra in un nuovo diario degli sviluppatori che ci rivela ulteriori dettagli sul titolo

Arriva un nuovo video dedicato a Vampire: The Masquerade – Swansong, RPG che arriverà il prossimo 19 maggio 2022 su PC e console. Il titolo è realizzato da Big Bad Wolf e pubblicato da Nacon, e di recente è stato mostrato un nuovo Developer Diary che ci mostra gli elementi fondamentali su cui si baserà il titolo. Il videogioco si baserà sulla quinta edizione dell’omonimo gioco di ruolo, e il giocatore potrà prendere il controllo di tre diversi vampiri ognuno appartenente a un clan diverso.

Vampire: The Masquerade – Swansong le nuove informazioni sull’RPG

In Vampire: The Masquerade – Swansong, il giocatore prende il controllo di tre vampiri appartenenti a diversi clan della Camarilla, la società segreta dei vampiri, e attraverso le sue scelte potrà sviluppare storie ramificate e con esiti sempre diversi. Sarà possibile usare le schede dei protagonisti per determinare i punti di forza, le loro abilità e le loro Discipline Vampiriche. Tutto questo aprirà nuovi approcci alla soluzione dei problemi e farà avanzare la storia in una direzione specifica. Tra sussurri di cospirazione, omicidio e lotte di potere il mondo di Vampire: The Masquerade immerge il giocatore a Boston, tra sontuose case di lusso e sotterranei della città dove sono sepolti innumerevoli segreti.

Obiettivo sarà quello di proteggere il clan e scoprire verità facendo rispettare la Masquerade, la legge sui vampiri progettata per nascondere l’esistenza delle creature della notte agli umani. L’intrigo dilaga in una comunità di vampiri che è stata precipitata in una crisi senza precedenti, e spetta al giocatore dipanare i fili del mistero. Le interazioni sociali derivanti da questa dinamica sono centrali nel gioco, costringendo il giocatore ad usare i poteri dei propri personaggi per coprire le loro tracce e convincere gli altri a rivelare i loro segreti. La componente RPG assume ancora più importanza perché ogni PNG ha le proprie statistiche, quindi il giocatore deve usare le proprie abilità per avere la meglio nella “lotta di dialogo”.

