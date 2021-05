Server eMule: lista aggiornata | Maggio 2021

Scopriamo insieme qual è la lista aggiornata dei server eMule, in modo da poter effettuare download al massimo delle potenzialità del software!

eMule è un software open source dedicato alla condivisione dei file basato sul peer to peer e scritto in linguaggio C++ per il sistema operativo Microsoft Windows. In questo modo, sono tanti gli utenti che hanno la possibilità di scaricare file di ogni genere in breve tempo e senza alcuna registrazione, ma per riuscire a rendere rapido il download è necessario che vengano soddisfatti alcuni prerequisiti.

In altre parole, per sfruttare al massimo le potenzialità dell’applicazione, occorre sia effettuare l’accesso con ID alto che disporre di una lista aggiornata di server eMule. Vediamo quindi come raggiungere tale obiettivo attraverso una serie di pochi e semplici passaggi.

Attenzione: tuttoteK e l’autore di questo articolo non si assumono nessuna responsabilità sull’utilizzo dei siti presenti in questa guida, che ha il solo scopo informativo. Sottolineiamo che il download di contenuti protetti da copyright è illegale: la pirateria è un reato.

Server eMule: lista aggiornata

Per ottenere la lista aggiornata dei server eMule, per prima cosa è necessario abilitare alcune impostazioni preliminari, per poi passare successivamente all’implementazione dei nuovi server sicuri ed efficienti. Vediamo nel dettaglio questi semplici ed efficaci passaggi da seguire!

Operazioni preliminari

Ecco le operazioni preliminari da seguire prima di procedere all’aggiornamento dei dati:

Apri l’applicazione di eMule sul tuo PC;

Nella schermata principale, seleziona “Server”, quindi clicca col tasto destro del mouse su un server qualsiasi presente nella lista e pigia sulla voce “Elimina tutti i server”;

A questo punto occorre disabilitare l’aggiornamento automatico della lista server di eMule, quindi clicca su “Opzioni”, situato in alto a destra, e nella nuova schermata seleziona “Server”. Qui elimina il segno di spunta a “Scarica automaticamente la lista server all’avvio”, “Aggiorna la lista Server quando ti connetti a un Server” e “Aggiorna la lista Server quando contatti un Client”;

Dopo aver confermato, riavvia l’applicazione di eMule per salvare in modo corretto e sicuro le nuove impostazioni.

Fatto questo, possiamo procedere ai passi successivi della guida e capire come importare la nuova lista server aggiornata in eMule!

Operazioni fondamentali

Per implementare la lista aggiornata dei server eMule, è necessario seguire dei passaggi che sono davvero un gioco da ragazzi. Per prima cosa devi cliccare su ciascuno dei server riportati nella lista sottostante:

Attenzione: dopo aver cliccato su un singolo server della lista qui sopra, potrebbe capitare che eMule non lo carichi in modo automatico. Per risolvere il problema, basta inserire manualmente ciascun server nelle voci “IP o indirizzo”, “Porta” e “Nome”.

Nota bene: esiste una lista contenente un gran numero di server instabili, molti dei quali spesso diventano attivi ma non affidabili. Se vuoi importarli nel tuo programma (sconsigliato), inserisci questi dati:

85.204.50.116:4232 – !! Sharing-Devils No3 !!;

88.190.202.44:7111 – PEERATES.NET (alternativo);

91.200.42.46:1176 – eMule Security No1;

91.200.42.47:3883 – eMule Security No2;

91.200.42.119:9939 – eMule Security No3;

77.120.115.66:5041 – eMule Security No4;

195.154.109.229:4232 – Sharing-Devils.org;

5.199.166.157:4242 – !! Sharing-Devils No1 !!;

77.120.115.66:5041 – UsenetNL.biz;

94.75.216.6:4666 – Emule Server No1;

83.233.165.66:4500 – Master Server 7;

83.233.30.55:4500 – Master Server 1;

83.233.30.128:4500 – Master Server 2;

193.169.87.52:4184 – TV Underground No2;

95.211.73.65:6348 – eMule Security;

83.233.165.56:4500 – Master Server 3;

83.233.165.59:4500 – Master Server 4;

83.233.30.126:4500 – Master Server 5 (altamente sconsigliato nella lista server eMule);

83.233.165.57:4500 – Master Server 6;

83.233.165.61:4500 – Master Server 8;

83.233.165.58:4500 – Master Server 9;

83.233.165.65:4500 – Master Server 10;

83.233.165.62:4500 – Master Server 11;

195.242.153.66:4500 – Sharing Kingdom 1;

195.242.153.67:4500 – Sharing Kingdom 2;

194.126.175.106:4500 – Sharing Kingdom 3;

194.126.175.170:4500 – Sharing Kingdom 4;

194.126.175.202:4500 – Sharing Kingdom 5;

195.242.152.138:4500 – Sharing Kingdom 6;

83.140.191.160:4500 – StormShare 1;

83.140.191.161:4500 – StormShare 2;

83.140.191.162:4500 – StormShare 3;

83.140.191.163:4500 – StormShare 4;

83.140.191.177:4500 – StormShare 5;

83.140.191.178:4500 – StormShare 6.

Va inoltre sottolineato che con il passare del tempo il numero di server costantemente attivi sta diminuendo. Tuttavia, questo non significa che non si possa più usare eMule, poiché basta connettersi alla rete Kad per risolvere il problema.

Come cercare file con la lista aggiornata dei server eMule

A questo punto, avendo la lista aggiornata di server eMule, possiamo analizzare in dettaglio come cercare file sul software: pigia sull’icona della “Rete Kad”, ovvero il secondo tasto della barra in alto, e dunque su “Connetti”.

Fatto questo, clicca su “Cerca”, situato sempre nella barra in alto, quindi seleziona “Kad Rete” nella voce “Metodo di Ricerca”. Ora, per riuscire a trovare il file che desideri, digita le opportune parole chiave nella barra di ricerca e conferma. Una volta trovato, dovrai effettuare un doppio clic con il mouse.

Strada alternativa per ottenere la lista aggiornata dei server eMule

Esiste anche la possibilità di importare diverse liste di server eMule attraverso file .met: in tal caso è necessario aprire la schermata “Server” del programma, per poi incollare la lista nella voce “Aggiorna server.met da URL”. I server verranno aggiornati automaticamente.

La lista da copiare e incollare può essere reperita su questi link:

http://update.adunanza.net/servers.met

http://www.gruk.org/server.met

Consiglio pratico: ti suggeriamo di caricare l’elenco aggiornato dei server eMule come descritto all’inizio, poiché tutte le alternative non garantiscono un funzionamento ottimale del software.

Buon divertimento!

La guida per ottenere la lista aggiornata dei server eMule si conclude qui. Ti ricordiamo che per qualsiasi problema siamo a disposizione mediante il box commenti in basso. Inoltre, continueremo ad aggiornare la lista a cadenza mensile per garantire il massimo funzionamento del software.

Prima di lasciarti, ti consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori antivirus gratis e a pagamento, poiché il web è pieno di pericoli e non sempre i PC riescono a neutralizzare gli attacchi nemici del mondo informatico! Inoltre per una valida alternativa al download di file dal web, ti consigliamo la lettura della nostra guida ai migliori siti torrent.