MOUNTAIN: tanti sconti e offerte per il quarto anniversario

Se volete cambiare la vostra tastiera o il vostro mouse, non potete perdere le offerte e gli sconti per il quarto anniversario di MOUNTAIN

Sono ormai passati quattro anni da quanto MOUNTAIN è stata fondata. Fin dalla sua nascita gli ingegneri si sono prodigati per fornire un design innovativo alle loro periferiche, senza però abbandonare le prestazioni delle quali hanno bisogno i gamer. Così, nel corso di questi anni, sono stati creati dei validi prodotti che hanno potuto soddisfare le esigenze di ogni videogiocatore e di ogni creatore di contenuti. Oggi, in occasione del quarto anniversario, queste periferiche potranno finalmente essere nostre, grazie a degli sconti e offerte importanti proposte dalla stessa MOUNTAIN.

Ecco tutte le offerte che riguardano i prodotti di MOUNTAIN

Il primo prodotto che possiamo trovare in sconto è la punta di diamante della società. Stiamo parlando per l’appunto della Everest Max, la tastiera modulare innovativa che avevamo imparato a conoscere ed apprezzare nella nostra recensione. Con prestazioni elevatissime, questa periferica strizza l’occhio anche ai creatori di contenuti. Con un prezzo consigliato di 249,99 €, oggi la potrete acquistare a soli 199,99 € grazie ad uno sconto di ben 50 €.

In offerta potremo trovare anche la Everest 60, la piccola compatta dalle prestazioni veramente elevate. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione. Grazie agli sconti applicati dalla società, il prezzo scende a soli 99,99 €. Se però siete amanti anche del tastierino numerico, MOUNTAIN ha pensato di mettere in offerta anche l’Everest 60 Numpad, collegabile alla Everest 60 tramite gli appositi connettori a scompara. Il prezzo in sconto per questo pezzo è di soli 39,99 €.

Se invece cercate un mouse leggero e veloce, allora la scelta non può che ricadere sul Makalu 67. Grazie al suo design a nido d’ape innovativo, riesce a regalare una leggerezza unica e senza compromettere la robustezza della struttura. Per questa periferica il prezzo si abbassa di ben 20 €, portando il prezzo finale a soli 39,99 €. A completare le offerte troviamo poi la tastiera Everest Core, ma anche i Nunatak Mouse Pad, i cavi USB Aviator a spirale e i keycap Esc in resina. Troverete tutti questi prodotti sul sito ufficiale.

Cosa ne pensate di questi sconti? Acquisterete qualcosa per migliorare il vostro set-up? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news e offerte riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!