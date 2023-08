DJI presenta il nuovo Osmo Action 4, un’action cam adatta per ogni avventura perfetta anche nelle condizioni di scarsa illuminazione. Scopriamo insieme le caratteristiche principali e il suo prezzo di lancio!

DJI Osmo Action 4 è la nuova action cam progettata come compagno ideale per gli amanti dell’avventura, con una eccezionale qualità delle immagini e alte prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. DJI Osmo Action 4 consente agli utenti di cogliere ogni momento al cardiopalma e liberare la propria creatività in modi indimenticabili.

Dotata di un potente sensore da 1/1.3″, ampia apertura f/2.8 e dimensioni in pixel equivalenti a 2,4 μm, può riprendere in 4K/120fps e fornisce un FOV grandangolare di 155°, che consente di catturare immagini ricche di dettagli eccezionali, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con funzionalità come le modalità di stabilizzazione HorizonSteady a 360°, tra cui RockSteady 3.0/3.0+ per le riprese in FPV e HorizonBalancing/HorizonSteady per le riprese orizzontali, Osmo Action 4 garantisce immagini stabili e di alta qualità in vari scenari sportivi e non. La modalità colore D-Log M a 10 bit offre oltre un miliardo di colori e una gamma dinamica davvero ampia, aprendo un universo di possibilità per la post-produzione. Un avanzato sensore di temperatura del colore garantisce toni realistici, sia che tu stia riprendendo all’aperto, al chiuso o sott’acqua, con colori vivaci e nitidi.

DJI Osmo Action 4: la nuova action cam per ogni avventura | La batteria

La batteria di Osmo Action 4 è progettata per tenerti sempre sul pezzo e pronto all’azione. Grazie alla sua lunga durata, potrai riprendere per oltre 2,5 ore senza perdere un solo frame, catturando tutti i momenti più importanti. Quando sarà il momento di ricaricare, la ricarica rapida ti assisterà. Bastano solo 18 minuti per caricare la batteria fino all’80%. Inoltre, la batteria di Osmo Action 4 è costruita per resistere alle basse temperature grazie un design resistente al gelo. Grazie a un tempo di registrazione fino a 150 minuti a temperature fino a -20°C (-4°F), puoi intraprendere con sicurezza le tue avventure senza preoccuparti delle prestazioni della batteria.

DJI Osmo Action 4: la nuova action cam per ogni avventura | Le caratteristiche

Osmo Action 4 offre un’ampia gamma di funzioni intuitive progettate per migliorare la tua esperienza di ripresa. Grazie al design magnetico a sgancio rapido, puoi passare rapidamente da una configurazione all’altra per catturare ogni momento all’istante. La funzione di ripresa verticale nativa, abilitata dalla cornice protettiva orizzontale-verticale, ti consente di ottenere filmati verticali senza ritagli o sacrificare la qualità delle immagini. Il doppio touchscreen resistente all’acqua consente di effettuare le regolazioni dei parametri durante i selfie, il cambio di modalità o la riproduzione di video.

Inoltre, Osmo Action 4 offre modalità personalizzabili e un pulsante Quick Switch per transizioni senza interruzioni tra le modalità di scatto. Funzionalità come SnapShot ti assicurano di non perdere neanche un singolo momento, mentre hai la possibilità di salvare e accedere alle impostazioni utilizzate di frequente. Inoltre, Osmo Action 4 è progettata per resistere fino a 18 metri di profondità senza custodia, permettendoti di immergerti con sicurezza e goderti un facile utilizzo anche con le mani bagnate.

Osmo Action 4 offre opzioni di registrazione estese, offrendo una soluzione completa per l’acquisizione di audio cristallini in diversi scenari. Grazie ai microfoni integrati, la registrazione stereo ti farà immergere in suoni nitidi e chiari, mentre il supporto per la connessione esterna consente opzioni di registrazione estese. Dispone di 3 microfoni e di un software avanzato per la riduzione del rumore del vento, che consente di registrare gli audio con una maggiore fedeltà, anche in scenari ventosi o in rapido movimento.

Le Funzioni aggiuntive

Il pulsante SnapShot e il pulsante Quick Switch (selezione rapida) offrono registrazione e selezione delle modalità istantanee.

Il passaggio rapido tra 5 modalità personalizzate consente agli utenti di salvare le impostazioni personalizzate utilizzate di frequente e passare da una modalità all’altra con il pulsante Quick Switch e le notifiche vocali.

Le notifiche vocali informano gli utenti delle modalità correnti senza dover rimuovere la fotocamera.

La funzione di controllo vocale riconosce i comandi vocali grazie a un alto tasso di riconoscimento, per controllare la fotocamera quando hai le mani occupate.

La funzione InvisiStick aggiornata riconosce e nasconde digitalmente il selfie stick, eliminandolo dai tuoi scatti in una gamma più ampia di scenari.

Lo zoom digitale fino a 2x può essere regolato durante la registrazione per una migliore composizione dell’immagine.

Compatibilità con DJI Mic tramite la porta di tipo C e microfoni esterni tramite cavo da 3,5 mm a tipo C.

DJI Osmo Action 4: la nuova action cam per ogni avventura | DJI Care Refresh

A questo nuovo prodotto si affianca anche il DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi usura naturale, impatti e i danni causati dall’acqua. Con un costo aggiuntivo, gli utenti potranno sostituire il prodotto se questo viene danneggiato. DJI Care Refresh (Piano di 1 anno) include fino a 2 sostituzioni in 1 anno. DJI Care Refresh (Piano di 2 anni) include fino a 4 sostituzioni in 2 anni Altri servizi di DJI Care Refresh includono garanzia ufficiale, servizio di garanzia internazionale e spedizione gratuita.

Prezzi e disponibilità

Osmo Action 4 è già disponibile per l’acquisto con due possibili combinazioni: