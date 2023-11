Dragon’s Dogma 2: annunciata la data d’uscita

Finalmente è stata annunciata la data d’uscita di Dragon’s Dogma 2, l’attesissimo seguito del particolare GDR open world di Capcom

Ormai è passato davvero tanto tempo dall’annuncio di Dragon’s Dogma 2, il seguito del tanto amato RPG di Capcom. Dal reveal ad oggi abbiamo avuto modo di vedere il titolo in azione diverse volte ma fino ad ora non si era mai parlato di un possibile periodo di lancio. Adesso però finalmente Capcom ha rotto il silenzio, svelando a tutti la data d’uscita ufficiale di Dragon’s Dogma 2.

La data d’uscita di Dragon’s Dogma 2 è più vicina di quanto si pensi!

Durante l’ultimo Dragon’s Dogma Showcase, Capcom ha finalmente svelato la data d’uscita di questo attesissimo gioco. Dragon’s Dogma 2 infatti sarà disponibile in tutto il mondo dal 22 marzo 2024. Il titolo sarà giocabile su PC, PS5 e Xbox Series X | S, e già da ora è possibile preordinarlo.

Per chi non lo sapesse, questo nuovo Dragon’s Dogma è ambientato in un mondo parallelo a quello del primo capitolo, ma metterà ancora una volta il giocatore nei panni di un Arisen a cui è stato strappato il cuore da un drago. Questa volta però la creatura alata non sarà la vostra sola preoccupazione e dovrete anche tenere conto di alcuni equilibri politici. Il mondo di gioco infatti è diviso in due regni. Da una parte abbiamo Vermund, una terra fiorente controllata dalla regina Disa e dal suo falso Arisen, mentre dall’altra abbiamo Battahl, un desertico regno delle bestie in mano alla grande sacerdotessa Nadinia.

Dragon's Dogma 2 sarà disponibile dal 22 marzo per PC, PS5 e Xbox Series X | S.