Ghost of Tsushima Director’s Cut: ecco quando si può iniziare Iki Island

Èuscito poco tempo fa Ghost of Tsushima Director’s Cut, e con esso tutte le novità legate al titolo di Sucker Punch: in questa guida vedremo tutte le indicazioni su quando iniziare l’espansione di Iki Island durante vostra partita

Finalmente è uscita, lo scorso 20 agosto, la Director’s Cut di Ghost of Tsushima, portando tanti nuovi interessanti contenuti e upgrade all’open world di Sucker Punch. Ciò che ha saputo attirare maggiormente l’attenzione dei fan, tra tutte le novità, è stata sicuramente la nuova espansione di Iki Island, che aggiunge una nuova mappa esplorabile, insieme a tante nuove missioni e a una nuova storia inedita. Per raggiungere questa nuova zona però bisogna seguire delle precise indicazioni, e dovremo aspettare di raggiungere una zona della mappa principale per sbloccare la missione che ci porterà a Iki Island. Per non parlare del fatto che, quando arriverete a Iki Island, sarete impossibilitati a tornare indietro finché non raggiungete un punto specifico della trama. Insomma, le variabili da tenere in considerazione sono tante, e perciò in questa guida vedremo quando e come raggiungere Iki Island nella vostra partita di Ghost of Tsushima.

Tutti i prerequisiti, e dove trovare la missione

Il procedimento per sbloccare l’espansione è, tutto sommato, alquanto semplice fortunatamente. Innanzitutto, dovete sapere che potrete iniziare l’espansione di Iki Island in Ghost of Tsushima solo da quando raggiungete all’Atto 2 della storia principale. Come già ben sapranno i fan, all’inizio dell’Atto 2 si arriva nella regione di Toyotama, e sarà da quel momento che risulterà sbloccata l’espansione. Basterà infatti accedere al diario, per notare che tra i racconti sarà presente una nuova sezione chiamata “Racconti di Iki”. Selezionandola, inizierete la prima missione dell’espansione, chiamata “Viaggio nel passato”.

Svolgimento della prima missione – Ghost of Tsushima: quando iniziare Iki Island

Questa prima missione incarica il giocatore di indagare su un insediamento, situato sulla costa di Toyotama, che è andato incontro a una fine a dir poco inquietante. Una volta arrivato, si dovrà ispezionare l’ambiente e affrontare alcuni mongoli. Appariranno inoltre come avversari anche gli Sciamani, un nuovo tipo di nemico introdotto nell’espansione. Dopo aver eliminato i mongoli, verremo a sapere che sono venuti dall’isola di Iki, e ci dirigeremo verso di essa all’inseguimento della misteriosa Aquila, ovvero quello che sembra essere il principale nemico di quest’espansione.

Alcune avvertenze – Ghost of Tsushima: quando iniziare Iki Island

Per quanto la durata dell’espansione sia di poche ore, ci teniamo a ricordare che una volta sbarcati sull’isola, sarà impossibile tornare indietro finché non si sarà completata la maggior parte delle missioni della storia. Il consiglio è quindi di pianificare un minimo quando iniziare Iki Island in Ghost of Tsushima: è consigliabile, prima di imbarcarsi in questa nuova avventura, finire le attività più urgenti e importanti a Tsushima, così da non avere l’impressione di aver lasciato indietro niente di importante. In ogni caso, come già detto, l’espansione è relativamente breve, quindi anche se succedesse non ci sarebbe niente di cui preoccuparsi veramente.

Conclusioni

Arrivando al termine di questa guida su quando e come iniziare Iki Island in Ghost of Tsushima, non ci resta che chiedere a voi il vostro parere. Per coloro che ci hanno già giocato. cosa ne pensate di questa nuova espansione dell’ultimo titolo di Sucker Punch? Nell’attesa di una risposta, vi ricordiamo che Ghost of Tsushima Director’s Cut è attualmente disponibile per PS4 e PS5, e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per avere guide e aggiornamenti sui più importanti titoli del momento. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.