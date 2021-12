Migliori giochi free to play e gratis per Nintendo Switch | Dicembre 2021

Se state cercando un nuovo gioco per Nintendo Switch ma non disponete di un alto budget, siamo qui per aiutarvi, wcco una lista dei migliori giochi free to play e gratis

La “nuova” console portatile Nintendo Switch è diventata una delle console più amate dai videogiocatori. Non solo per la sua comodità e portabilità, ma anche per la buona quantità di giochi ed esclusive ad oggi disponibili. Family-friendly, adatta ai party game grazie alla possibilità di connetterla al televisore, ma ottima anche per adulti e single-player. Come tutti i prodotti Nintendo, però, ha una nota dolente: il prezzo.

Eh sì, nonostante sia ormai uscita da ben 4 anni, il prezzo oscilla ancora oggi tra i 299 e i 330 euro. Ma non temete! Come accennavo prima, la Switch presenta un ottimo parco titoli ad oggi disponibile, e tra questi anche degli ottimi titoli free-to-play. Vediamo insieme i migliori giochi gratis per Nintendo Switch disponibili finora.

La nostra lista mensilmente aggiornata

Per proporvi i migliori titoli gratis su Nintendo Switch, abbiamo deciso di selezionarne alcuni e aggiornare questa lista mensilmente. È doveroso sottolineare che non si tratta esattamente di una classifica, bensì semplicemente di una lista di titoli gratuiti che, a nostro avviso, vale la pena tenere in considerazione. Abbiamo cercato di selezionare diversi generi per diversi target, ma tenete comunque a mente che questa lista è stata pensata per darvi un’idea o un’ispirazione. Detto ciò, cominciamo!

Fortnite – Migliori giochi free to play e gratis Nintendo Switch

Non potevamo non citare uno dei videogiochi più famosi del momento (e gratis!), ormai da due anni disponibile anche su Nintendo Switch. La versione per Switch non ha niente di meno rispetto a quella classica, insieme a costumi, crossover e aggiornamenti continui. Unica nota dolente: è necessario creare un nuovo account, poiché non è possibile trasferire account già esistenti su altre piattaforme.

Anche su Switch è possibile giocare in multiplayer e accedere quindi alla chat vocale, collegando degli auricolari dotati di microfono alla console. C’è da sottolineare che, come in molti altri casi, le prestazioni di una console portatile non consentono un’esperienza di gioco al pari di quella che potreste avere su un PC.

Warframe – Migliori giochi free to play e gratis Nintendo Switch

Warframe è un shooter in terza persona gratuito, in stile Left 4 Dead, ma ambientato nello spazio. La versione per Switch offre campagne in coop e tutti gli elementi MMORPG che ci si aspetta da un titolo simile, ma che non ci si aspetterebbe su una console portatile. Comprensibilmente, la grafica non è esattamente pulita e definita come potrebbe esserlo su una PS4 Pro, ma il gioca gira comunque piuttosto fluidamente anche su Switch. Se siete amanti del sci-fi e degli shooter, vale la pena cimentarsi nell’avventura di Tenno.

Super Kirby Clash – Migliori giochi free to play e gratis Nintendo Switch

Si tratta di una versione in alta definizione dell’ampiamente ignorato Team Kirby Clash Deluxe, uscito nel 2017 per 3DS. Super Kirby Clash è un action RPG multiplayer, che permette al giocatore di scegliere diverse “classi” per il nostro Kirby, che a quanto pare sa fare ben altro che semplicemente inalare tutto ciò che vede. Il sistema di combattimento è molto interessante e progredisce insieme al progredire nell’avventura da parte del giocatore. Divertente e non richiede necessariamente una connessione internet per poter giocare, siccome i vari boss possono essere anche rappresentati da NPC.

Paladins – Migliori giochi free to play e gratis Nintendo Switch

Emozionante, soddisfacente ma intenso come Overwatch, Paladins: Champions of the Realm porta su Switch il cross-platform shooter senza sacrificare il gameplay tanto amato dai fan, sia casual che hardcore gamers. È una buona alternativa a tutti i titoli citati finora, in quanto è adatto a chi cerca qualcosa di un po’ più competitivo e avvincente. Non dimenticatevi, comunque, che stiamo parlando di uno dei migliori shooter multiplayer per Nintendo Switch.

Arena of Valor – Migliori giochi free to play e gratis Nintendo Switch

Si tratta del primo MOBA ad essere sbarcato su Nintendo Switch. Dispone di svariate modalità di gameplay, ad esempio 5v5, 3v3 e 1v1. Un MOBA accessibile e divertente, con uno schema di compandi e controlli non eccessivamente complicato, che permette al giocatore di divertirsi anche comodamente steso sul letto. Ottimo soprattutto per gli amanti di League of Legends e DOTA, in quanto molto simile ai due predecessori, ma già ampiamente consolidato e semplificato per poter essere utilizzato anche su dispositivi mobile.

Brawlhalla – Migliori giochi free to play e gratis Nintendo Switch

Similmente a Super Smash Bros: Ultimate e Street Fighter II, anche Brawlhalla è una validissima alternativa gratis come picchiaduro. È immediato e dalla accattivante sistema di combattimento, che vi consentirà di gestire al meglio la frenesia del fight. Inoltre in Brawlhalla vi è un’enorme varietà di personaggi in stile cartoon, un platforming ben realizzato e anche una bella community. Tutto questo lo rende un candidato da non sottovalutare qualora steste vagliando diverse opzioni tra i picchiaduro in circolazione.

Conclusioni

La nostra lista termina qui. Spero di avervi dato un’idea o quanto meno un’ispirazione nel caso foste alla ricerca di un buon free-to-play per Switch. Se così è stato, fatecelo sapere con un commento qui sotto e non dimenticatevi di continuare a seguirci sui nostri social e su tuttoteK per non perdervi tutti gli aggiornamenti dal mondo videoludico!