Melissa Barrera fuori dalla produzione di Scream 7

La produzione di Scream 7 ha preso la decisione di licenziare Melissa Barrera per via delle sue posizioni riguardo il conflitto israelo-palestinese

La Spyglass Media Group, casa di produzione che si occupa dell’ormai franchise di Scream, ha deciso di licenziare una delle protagoniste del capitolo 7 della saga. Melissa Barrera è, quindi, ufficialmente fuori dalla produzione di Scream 7. Le ragioni dietro questa scelta riguardano le posizioni prese dall’attrice in relazione al conflitto che vede protagonisti da oltre un mese, Israele e Plaestina. Infatti, Melissa Barrera ha utilizzato i social per dare il suo appoggio alla causa palestinese. Anche se un portavoce ha poi chiarito che c’è stata una lettura sbagliata dei suoi post, visto che sono stati interpretati come antisemiti. I post di Melissa Barrera condivisi sui suoi social riguardanti il conflitto accusano Israele di un “genocidio e pulizia etnica“, e di distorsione dell’Olocausto, al fine di promuovere l’industria delle armi israeliana.

Le dichiarazioni della Spyglass riguardo il licenziamento di Melissa Barrera da Scream 7

In seguito a tali pubblicazioni Spyglass ha subito interrotto la collaborazione con l’attrice. La Barrera era stata riconfermata con protagonista di Scream 7 dopo essere stata al centro dei precedenti due capitoli della saga. Le dichiarazioni rilasciate dalla società di produzione comunque riportano:

La posizione di Spyglass è inequivocabilmente chiara: non tolleriamo assolutamente l’antisemitismo o l’incitamento all’odio in qualsiasi forma, compresi riferimenti falsi al genocidio, pulizia etnica, distorsione dell’Olocausto o qualsiasi cosa che oltrepassi palesemente la linea dell’incitamento all’odio.

Ancora una volta, le opinioni personali condivise sui social sono motivo di fraintendimenti e hanno delle ripercussioni sulla carriera di un’attrice. E voi cosa ne pensate della vicenda? Avreste voluto vedere Melissa Barrera protagonista di Scream 7? Potete farcelo sapere con un commento. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv potete continuare a seguirci su tuttotek.it!

