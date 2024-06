Polestar: stabilimenti in 7 nuovi paesi

Polestar ha deciso di aprire degli stabilimenti in 7 nuovi paesi per espandere ancora di più il marchio in tutto il mondo. L’azienda si focalizza sull’Asia e sull’America Latina

La Polestar, famosa casa automobilistica svedese che si sta concentrando molto sulla produzione di motori elettrici, ha deciso di espandere ancora di più il proprio marchio. Polestar infatti aprirà dei nuovi stabilimenti in 7 nuovi paesi. Questi li aprirà nel corso del 2025, in particolare ha deciso di concentrarsi sull’Asia e sull’America Latina. L’azienda ha deciso di iniziare a collaborare con dei nuovi partner e continuare a lavorare con i suoi partner attuali, questo per aumentare ancora di più le vendite dirette in tutta Europa. Polestar quindi non solo sta lavorando per migliorare la tecnologia dei suoi motori elettrici, ma mira anche a vendere in più paesi. I clienti ovviamente potranno continuare a configurare e a ordinare le loro Polestar online, oltre che attraverso la rete in espansione dei Polestar Space e dei punti di assistenza, facilitandone l’acquisto e la proprietà per un numero di persone sempre maggiore.

Dove si apriranno i nuovi stabilimenti di Polestar

Per quanto riguarda l’acquisto dei modelli Polestar, la Svezia e la Norvegia sono passate a un modello di vendita non-genuine agency all’inizio di giugno e altri mercati molto importanti seguiranno l’esempio nella seconda metà di quest’anno. Polestar sta espandendo il proprio impero e conta di entrare in sette nuovi paesi per allargare le vendite. La Francia è il mercato più grande per quanto riguarda le auto elettrice nell’UE, dopo la Germania almeno, e rappresenta una grande opportunità per l’azienda. Inoltre Polestar cercherà di entrare anche in Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Tailandia e Brasile con delle partnership di distribuzione locali.

Per espandersi, Polestar ha anche deciso di rinnovare il management di cui è a capo Kristian Elvefors, il responsabile commerciale. Anders Gustafsson prede il posto di Gregor Hembrough come Head of North America. Anders rappresenta un punto chiave, visto che ha trascorso 13 anni in Volvo Cars, inclusi sei anni come Senior Vice President Americas e Presidente e CEO di Volvo Cars USA. Gregor invece ha guidato con successo l’attività di Polestar in Nord America sin dalla fondazione nel 2018. Ora continuerà il suo lavoro come Head of Global Sales Operations.

Polestar riuscirà ad allargarsi sempre di più?