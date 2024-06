Fiat 600 Hybrid e la partnership con Disney per l’uscita di Inside Out 2

Arriva una nuova partnership tra la Fiat e la Disney, con la 600 Hybrid e con l’uscita del nuovo film d’animazione appena uscito nelle sale cinematografiche italiane, Inside Out 2

Entra in scena una nuova partnership tra la FIAT e la Disney Italia. Una partnership venuta fuori grazie alla presentazione delle cinque uniche versioni a tema della Fiat Topolino in occasione del centesimo anniversario della Disney. Nel dettaglio entrambe le parti arrivano con dei nuovi protagonisti: Fiat presenta la sua nuovissima 600 Hybrid, mentre Disney e Pixar il loro nuovo film d’animazione tanto atteso Inside Out 2. Proprio in occasione dell’uscita del nuovo film d’animazione della Casa di Topolino, il Managing Director di Fiat e Abarth Italia, Giuseppe Galassi, ha presentato l’auto che hanno realizzato in collaborazione con la Disney. Per Galassi infatti questa collaborazione unirebbe due grandi famiglie che da tanti anni hanno accompagnato tutti i fan di entrambi i mondi. Una coesione unica e perfetta per festeggiare il continuo di una delle storie più belle della Disney.

Fiat e Disney, 600 Hybrid nel mondo di Inside Out 2

Un evento unico nel suo genere quello dell’anteprima del film di Inside Out 2, evento speciale e indimenticabile che si è tenuto a Roma. Tanti influencer, tanti personaggi dal mondo del web e delle splendide Fiat 600 Hybrid con la livrea a tema Inside Out 2. Una collaborazione che poche volte si vede tra le case di produzione automobilistica e cinematografica. Eppure quello che hanno fatto Fiat e Disney è stato un modo per unire due grandi mondi, rappresentati tra le altre cose da dei grandi nomi. Questa collaborazione ha creato così delle specialissime e uniche nel loro genere auto di modello 600 Hybrid che riportano i vecchi protagonisti del primo film con le nuove emozioni che vedremo nel sequel.

