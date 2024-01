Nuova Lancia Ypsilon: ora non ci sono più segreti!

Nessuno potrebbe negarlo: l’effetto sorpresa questa volta è decisamente mancato. Ora non resta che conoscere da vicino le caratteristiche della nuova Lancia Ypsilon. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Una carriera non ancora iniziata ma già contraddistinta dai toni piuttosto rocamboleschi: un inspiegabile ‘tuffo’ in acqua che sa di beffa (qui tutti i dettagli) e foto spia che spopolano sui social già da tempo non hanno creato le basi per un lancio di tipo convenzionale. Stellantis comunque non si è persa d’animo e ha preferito affrontare la questione in maniera creativa, lasciando che un leak di immagini (ufficialmente involontario) svelasse quasi definitivamente la vettura, nella modaiola cornice del centro di Milano, durante la preparazione del commercial. Questa curiosa iniziativa non pregiudicherà comunque lo svolgimento di una presentazione ufficiale in stile più tradizionale, prevista per il 14 febbraio.

E’ comunque quasi certo che vi sia qualche altro dettaglio, magari molto interessante, che deve essere ancora svelato. Le informazioni che sono già note ci parlano di una vettura di stretta derivazione francese e prodotta in Spagna, cosa che ha già suscitato non poche perplessità in un pubblico già colpito da un cambio di impostazione così radicale. Inutile comunque giudicare un prodotto moderno con gli occhi di 20 anni fa… troppe cose sono cambiate! Iniziamo invece a conoscere tutte le ottime qualità della nuova piccola di casa Lancia, con i migliori auguri di una carriera di grande successo.

Estetica già nota ma dettagli che colpiscono

Tra i dettagli della nuova Lancia Ypsilon che maggiormente hanno colpito il pubblico vi è sicuramente la parte posteriore, che ricorda da vicino le forme del prototipo Pu+RA HPE (ne abbiamo parlato in questo articolo). Un design chiaramente ispirato alle forme della mitica Lancia Stratos e che in qualche modo si ripropone di ricucire il legame tra il marchio Lancia e un listino di vetture di segmento più importante. Per ora comunque rimane una citazione apprezzabile e che conferisce un tono molto dinamico alla coda.

Nel frontale non vi sono grandi novità rispetto a quanto era già trapelato, tuttavia ora è possibile apprezzarne le forme in maniera chiara. A dominare la scena vi è sicuramente la calandra a calice, che distinguerà anche i prossimi modelli della casa e che si fonde in maniera molto attuale con l’illuminazione a led. Il laterale invece è la parte meno personale della vettura: pur vantando un disegno pulito e gradevole, tradisce in maniera piuttosto evidente la stretta parentela della struttura con altri modelli Stellantis.

Internamente non sono ancora noti tutti i dettagli, ma sappiamo che la nuova Lancia Ypsilon sarà caratterizzata da una consolle centrale dotata di un tavolino a forma di semicerchio: un bizzarro dettaglio che vuole richiamare il comfort casalingo e la convivialità. E’ probabile che integri anche una piastra a induzione per ricaricare lo smartphone, oppure altri optional che per ora sfuggono alla vista. Non mancherà sicuramente un nuovo sistema di infotainment, denominato SALA, che includerà comandi vocali evoluti per il controllo di clima, audio, navigatore e illuminazione ambientale. Il resto degli interni sarà dotato di tutti i più moderni dispositivi e ovviamente sarà curato con stile e dettagli di design in tipico stile Lancia.

Nuova Lancia Ypsilon: ecco com’è sotto il cofano

La rivoluzione operata dalla nuova Lancia Ypsilon prosegue sotto il cofano: ora sarà anche elettrica e potrebbe addirittura avere a listino delle varianti sportive. Per quanto riguarda i motori termici, la vettura sarà dotata di un propulsore con tecnologia mild hybrid a 48V per 100 CV di potenza complessiva: soluzione già ben nota su Fiat 600 e Jeep Avenger. Le versioni elettriche potranno contare invece su un sistema con batteria da 54 kWh e motore sincrono a magneti permanenti, capace di sprigionare sulle ruote anteriori ben 156 CV.

Alcune indiscrezioni parlerebbero addirittura della volontà di creare una versione HF integrale, in programma forse per il 2025, spinta da un motore elettrico da 240 CV e capace di uno 0-100 km/h in 5,8 secondi. Un progetto molto interessante che, interpretato in maniera alquanto ‘romantica’, vedrebbe Lancia intenzionata a riavvicinarsi al mondo del rally internazionale. Troppo presto per dire se queste siano solo delle fantasie o se vi siano elementi fondati ma di certo la notizia fa già sognare gli appassionati di tutto il mondo.

In ogni caso, noi continueremo a tenervi aggiornati qui, sulle pagine di tuttotek.