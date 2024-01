Arrivano delle novità per il controllo dell’efficienza dell’auto, oltre a km, VIN, spia motore, errori e consumi di carburante: ecco come funziona il sistema OBD per la revisione dell’auto

Abbiamo appena iniziato il nuovo anno e arrivano già delle novità che cambieranno le abitudini delle nostre vite. Abbiamo già parlato di alcune novità su costi, scadenze e bonus della revisione dell’auto dal 2024 in poi, ma le novità non sono finite qui. La Motorizzazione civile ha infatti delineato importanti cambiamenti sulla procedura di revisione dell’auto. Questi cambiamenti portano, durante la procedura di controllo, l’utilizzo della porta OBD e la lettura di errori memorizzati nella centralina se la spia motore MIL resta accesa. Per le auto più recenti ci sarà una comunicazione dei consumi carburante memorizzati nella centralina OBFCM, a cui avevamo già accennato: in breve è un sistema che contrasta le frodi dei km scalati e delle auto con problemi di efficienza. Ora vediamo come funziona la revisione dell’auto col sistema OBD.

Scantool OBD e Aggiornamento software | Revisione auto con sistema OBD: come funziona?

La novità dell’utilizzo dello Scantool OBD costringerà le officine autorizzate ad effettuare alcuni adeguamenti delle apparecchiature e dei software che utilizzano. Innanzitutto devono assicurarsi che i software PCPrenotazione e PCStazione siano conformi entro il 31 gennaio 2024. Se le officine non effettueranno l’aggiornamento del software PCP e PCS, non potranno più effettuare revisioni dal 1° febbraio in poi. A partire dal 24 febbraio, i Centri di controllo devono essere in possesso dell’apparecchio Scantool, dotato di scheda tecnica e comunicare lo schema di collegamento all’Ufficio di Motorizzazione Civile di competenza entro 30 giorni dal giorno di acquisizione dell’apparecchio, oppure devono aggiornare i contagiri esistenti entro il termine di validità.

Lettura errori e spia motore | Revisione auto con sistema OBD: come funziona?

Una delle novità è l’importanza della lettura di errori memorizzati se la spia motore resta accesa e non si spegne come previsto. Questo controllo sarà determinante sulla valutazione dell’efficienza del veicolo, infatti se la spia MIL rimane accesa, alla revisione avrà un esito irregolare. Funziona come prima, soltanto che adesso questo esito irregolare sarà fondamentale. Il controllo della spia MIL e la lettura errori alla revisione scatteranno per tutti i veicoli M1, M2, N1 <3,5t immatricolati dal 1° settembre 2009. Ci sarà sempre un ispettore a dare l’esito finale perché comunque la diagnosi non è automatizzata, fatta eccezione per i veicoli creati dal 2021 in poi, elettriche o ibride.

Controllo KM e Vin | Revisione auto con sistema OBD: come funziona?

Il controllo tramite OBD servirà anche a rilevare delle eventuali discrepanze di km percorsi e VIN memorizzati nella centralina. Queste discrepanze però non porteranno alla bocciatura, ma dovranno essere giustificate dal tecnico sul referto. Le discrepanze però diventeranno determinanti quando il nuovo sistema sarà presente in ogni centro, quindi non prima del 2025.

Lettura consumi medi di carburante | Revisione auto con sistema OBD: come funziona?

Un’altra novità nella revisione sarà la comunicazione dei dati statistici di consumo di carburante per le auto che hanno una centralina OBFCM, ovvero tutti i veicoli M1, M2, N1 <3,5t immatricolati dal 1° gennaio 2021. Questa però è una misura facoltativa, il cliente infatti può opporsi e in questo caso il rifiuto sarà annotato sul referto della revisione. Non è previsto esito irregolare se ci si opporrà. Questa prova però è fondamentale per verificare che l’auto sia davvero efficiente e che non rappresenti un rischio per l’inquinamento.

I limiti | Revisione auto con sistema OBD: come funziona?

Purtroppo, anche con il nuovo sistema di revisione, abitudini molto diffuse come la manomissione di sistemi di post trattamento dei gas di scarico continueranno ad esistere ancora per un bel po’. Lo stesso vale anche per malfunzionamenti dei sistemi di sicurezza che oggi sono obbligatori sulle auto nuove. Al momento l’attenzione è rivolta solo sulla presenza di anomalie tramite l’OBD. Ricordiamo che tutte le anomalie sui dispositivi di sicurezza come ABS-AIRBAG danno già esito irregolare, come la presenza della spia MIL accesa. Speriamo che in futuro venga rivolta la dovuta attenzione anche sulle altre anomalie.

Che ne pensate? Vi sembrano giuste queste nuove misure di revisione? Diteci cosa ne pensate nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo dei motori e molto altro.