Alfa Romeo Milano: il teaser ufficiale

Mancano ormai pochi giorni all’uscita della nuova Alfa Romeo Milano e per l’occasione si è mostrata in un teaser ufficiale che ci da un piccolo assaggio su quello che sarà il nuovo capolavoro dell’azienda automobilistica milanese

Non manca molto, anzi, in realtà manca poco meno di un mese prima di poter vedere finalmente, a 360 gradi, l’ultima grande fatica di una delle case automobilistiche più amate al mondo, ovvero la Alfa Romeo. Questa casa automobilistica è un vero e proprio orgoglio per il nostro paese, che da un secolo ormai produce delle vetture di tutto rispetto che hanno reso il nostro paese ancora più famoso nel mondo intero. La stessa Alfa Romeo, qualche settimana fa, ha già reso disponibile una live con un countdown, che tra l’altro vi abbiamo anche segnalato in questo articolo. Quest’auto sarà un nuovo inizio per la casa automobilistica, sia per il suo prezzo, abbordabile anche per i giovani, sia per la sua stessa natura. Abbiamo avuto un piccolo assaggio dell’Alfa Romeo Milano in questo succulento e misterioso teaser.

Un misterioso e appetitoso teaser dell’Alfa Romeo Milano

Nel brevissimo teaser pubblicato sul profilo Instagram di Alfa Romeo non si riesce a notare molto, se non che una piccola porzione della carrozzeria con sopra inciso il lettering “Milano” bello piazzato su un colore rosso fiammeggiante. Dovremo aspettare ancora un po’ per scoprire altro sulla nuova auto, ma non ancora per molto, infatti ricordiamo che verrà mostrata al 100% il 10 aprile, quindi mancano davvero poche settimane. Quest’auto sarà molto importante perché scriverà un capitolo della storia di Alfa Romeo. Perché diciamo questo? Se avete fatto caso, ultimamente ci sono molte aziende che stanno abbracciando il motore elettrico. Ebbene, Alfa Romeo ha deciso di unirsi alla marmaglia, creando così la prima auto elettrica Alfa Romeo, tra l’altro in un formato SUV e sarà sviluppata sulla piattaforma Stellantis.

Un nuovo capitolo per la storia di Alfa Romeo, che ora è entrata ufficialmente nel mondo delle auto elettriche. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!