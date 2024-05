Lancia: nuovi showroom in Francia e Spagna per la rinascita

L‘azienda automobilistica torinese ha annunciato il ritorno del marchio Lancia in nuovi showroom che vedremo prima di tutto in Francia, Spagna e Germania, pensando poi al futuro con il Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo

Da diversi mesi la rinomata e amata azienda automobilistica italiana Lancia sta pensando ad un piano per il suo rinascimento, un modo per rilanciare il marchio sul mercato europeo. Il piano parte dal Benelux, ma ha intenzione di spostarsi anche in altri paesi come il Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Questi sono le prime tre tappe che saranno protagoniste del piano rinascimentale del marchio nel 2025. Con queste tappe, infatti, Lancia lancerà dei nuovi showroom che rilanceranno il proprio nome sul mercato del Vecchio Continente e comporranno una rete operativa del tutto nuova. Questa sarà composta da 9 showroom nei Paesi Bassi, 6 nuovi showroom nei Paesi Bassi e 1 showroom in Lussemburgo, con rispettivamente 12,6 e 1 punti di assistenza post-vendita.

Nuovi showroom saranno la rinascita di Lancia

A parlare del piano rinascimentale di Lancia è stato il CEO dell’azienda in persona, Luca Napolitano, che ritiene questo piano estremamente importante per il nome dell’azienda. Questa serie di nuovi showroom che compone il piano rinascimentale ha un obiettivo molto chiaro: rendere Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nella serie di veicoli di lusso. L’obiettivo, in poche parole, sarebbe quello di rendere ancora più grande il nome di Lancia. Tutto questo avrà inizio grazie alla nuova Lancia Ypsilon.

Questa sarà la prima auto ad essere disponibile nei due mercati a partire da giugno, nelle versioni elettrica e ibrida. Il motivo per cui Lancia ha scelto di puntare su Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo è per la passione e amore per lo stile italiano, il volume delle vendite online e la dimensione del segmento B premium. Ma questi tre paesi sono solo la punta dell’iceberg, infatti Lancia già ha intenzione di espandersi in Francia e Spagna entro la metà del 2024, mentre nel 2025 toccherà alla Germania.

Siete curiosi di vedere cosa ha in serbo l’azienda torinese? Allora continuate a seguirci su tuttotek.it per aggiornamenti e tanto altro dal mondo dei motori!