Daredevil: Born Again, uscita fissata per marzo 2025

Concluse le riprese, la data di uscita di Daredevil: Born Again è fissata per marzo 2025

La star Charlie Cox ha confermato che 9 episodi della serie tv sono stati completati. Inizialmente le presenti erano le settimane in cui Daredevil: Born Again sarebbe dovuta approdare su Disney+. Ma, un po’ a causa degli scioperi di Hollywood dello scorso anno e ancora di più a causa di una profonda revisione creativa, la nuova serie Marvel incentrata sul Diavolo di Hell’s Kitchen è stata rinviata. A quando, non è più un mistero. Dalla Disney è stato annunciato che il debutto è fissato per marzo 2025.

Le riprese di Daredevil: Born Again sono ripartite lo scorso gennaio, tre mesi dopo lo stop voluto dai dirigenti dei Marvel Studios perché insoddisfatti dopo aver esaminato il girato dei primi episodi. Nello specifico, il presidente Kevin Feige e altri executive avevano ritenuto che la serie, così come era stata immaginata da Matt Corman e Chris Ord (un legal drama), non funzionava. Era stata avviata la ricerca di un nuovo showrunner per riformulare l’intento originale dello show, sebbene alcune scene già girate sarebbero state probabilmente mantenute, e poche settimane dopo il ruolo era stato affidato a Dario Scardapane, sceneggiatore e produttore conosciuto e apprezzato per il suo lavoro dietro le quinte di The Punisher, lo spin-off della Daredevil di Netflix oggi disponibile su Disney+.

Daredevil: Born Again è in uscita per marzo 2025

Non è chiaro ancora se le premesse della serie siano state in parte o totalmente cambiate, ma sappiamo che la revisione creativa è costata a Daredevil: Born Again un po’ di episodi rispetto ai 18 inizialmente annunciati, nove dei quali sono stati già completati secondo quanto affermato dalla star Charlie Cox durante il red carpet degli Upfront di Disney.

Oltre a lui, nella serie rivedremo gli altri membri del cast: Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin), Jon Bernthal (Frank Castle/The Punisher), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Franklin ‘Foggy’ Nelson), Ayelet Zurer (Vanessa Fisk) e Wilson Bethel (Benjamin ‘Dex’ Poindexter). A loro si aggiungono le new entries Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Nikki M. James, Genneya Walton, Clark Johnson, Arty Froushan e Zabryna Guevara.

