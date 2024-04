Wish arriva oggi su Disney Plus, preparatevi ad emozioni intense!

Dopo pochi mesi dalla sua data d’uscita al cinema, da oggi è disponibile su Disney Plus Wish, il 62° classico Disney che ha fatto innamorare il pubblico. Ora potete di nuovo emozionarvi con le avventure della protagonista Asha che affronterà il Re Magnifico!

I fan della Disney e dell’animazione ora potranno godere per il ritorno di un film d’animazione che ha conquistato il cuore di molti spettatori con i suoi momenti emozionanti ed intensi. Ora è disponibile su Disney Plus Wish, il 62° classico della casa di produzione cinematografica che ha fatto la storia dell’animazione e del cinema! Con la grande partecipazione della guest star Amadeus, che si è occupato di dare la voce all’iconica capretta parlante Valentino! Dalla sua uscita al cinema che risale al 21 dicembre 2023 sono passati solo alcuni mesi e ora potete recuperare il film direttamente sulla piattaforma streaming della casa di Topolino.

Wish, finalmente disponibile su Disney Plus!

Questa storia si basa sulla canzone che hanno usato per il classico del 1940, ovvero Pinocchio. Il film prende ispirazione proprio dal testo della canzone When You Wish Upon The Star. Questa storia ha come protagonista una giovane ragazza di nome Asha, che con tutta la sua forza di volontà riesce ad esaudire un desiderio grazie all’intervento di un’entità cosmica di nome Star. Asha e Star, insieme, dovranno collaborare per contrastare le forze malvagie del potente Re Magnifico, che ha sottomesso ai suoi piedi un intero regno che è costretto a stare ai suoi servigi. La giovane protagonista, insieme all’entità cosmica, riuscirà a dimostrare il mondo che la volontà di una sola persona, se abbastanza forte, può cambiare le sorti di un intero popolo.

Nel cast troviamo Arian DeBose nei panni di Asha, in italiano doppiata da Gaia Gozzi. Re Magnifico invece è interpretato da Chris Pine, mentre in italiano da Michele Riondino. Siete felici9 di rivivere quest’avventura? Se non l’avete già visto al cinema, lo vedrete? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

