Arriva un film di Formula 1 con protagonista Brad Pitt

Il film sulla Formula 1 con protagonista Brad Pitt arriverà il prossimo anno e tra i produttori troviamo anche il team di Lewis Hamilton

Il mondo della Formula 1 si amplia anche nel cinema. Oltre alla serie Senna, serie originale di Netflix annunciata a maggio sulla vita di Ayrton Senna, arriva un film e a esserne il protagonista è Brad Pitt. Il film è creato in collaborazione con lo stesso Circus e tra i produttori è coinvolta anche la società Dawn Apollo Films di Lewis Hamilton. Il film ora ha finalmente una data d’uscita, fissata per il 25 giugno 2025 a livello internazionale, mentre in Nord America uscirà il 27 giugno 2025. Ci sono tante aspettative molto alte su questo film, visto che hanno permesso alla troupe di muoversi liberamente con accesso illimitato all’interno del paddock e della griglia di partenza della F1, con il finto 11esimo team protagonista del film, la APXGP, che è stato trattato dai media come una vera squadra aggiuntiva alle dieci realmente esistenti.

Brad Pitt protagonista del film sulla Formula 1 con Kosinski alla regia

Le lavorazioni sul film erano state rallentate dal famoso e indimenticabile sciopero degli attori e dei sceneggiatori. I lavori erano infatti già iniziati nel 2023 e la produzione continuerà in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna di quest’estate e di molte altre gare, fino a concludersi con il Gran Premio di Abu Dhabi di dicembre. Come abbiamo già detto qualche riga sopra, il protagonista di questo nuovo film sarà Brad Pitt, che sarà il pilota di punta di questa scuderia inventata appositamente per il film, APXGP. La regia è stata affidata a Joseph Kosinski, lo stesso che ha lavorato a Top Gun: Maverick, mentre i produttori saranno Jerry Buckheimer e Chad Oman, che hanno lavorato a Top Gun: Maverick e alla saga Pirati dei Caraibi.

