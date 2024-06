Audi e-tron GT 2024: la più potente di sempre

Cambiamenti notevoli per l’Audi e-tron GT, modello 2024, che ora include una versione performance da record e diverse novità nella dotazione

Anche se a un primo sguardo non si direbbe, sono tanti i cambiamenti estetici della Audi e-tron GT 2024. Prima di tutto, una nuova cornice nera circonda il single frame, raccordandosi con le prese d’aria laterali. Tra la calandra e il cofano, una banda in tinta con la carrozzeria si estende per tutta la larghezza. Al posteriore, l’estrattore con nervature verticali ha un profilo superiore in tinta con la carrozzeria. La versione performance della RS e-tron GT è caratterizzata da elementi di design unici, come il tetto in carbonio opaco e dettagli in carbonio camouflage. La gamma adotta la nuova corporate identity del marchio, con il design bidimensionale dei quattro anelli. Le novità cromatiche includono il verde Bedford metallizzato per la RS e-tron GT performance e il grigio Nuvola metallizzato per le varianti RS.

Il restyling coinvolge anche l’abitacolo, con novità per sedili, volante, plancia e dotazioni digitali. I nuovi inserti in carbonio opaco e le finiture Vanadium cambiano tonalità in base alla luce. Il volante ha una corona appiattita e una marcatura rossa a ore 12, ispirata al motorsport. Nelle varianti RS, ci sono due satelliti di controllo aggiuntivi per la gestione della dinamica di guida. I sedili sportivi plus, di serie per la S e-tron GT, sono ora caratterizzati da un logo retroilluminato alla base dei poggiatesta. Le possibilità di personalizzazione degli interni sono state ampliate grazie ai pacchetti design RS, disponibili in grigio, rosso e verde per la RS e-tron GT performance.

Motori elettrici potenti per la Audi e-tron GT

La sportiva elettrica di Audi presenta notevoli novità per il powertrain. La S e-tron GT ha ora 680 CV e 740 Nm di coppia, mentre la RS e-tron GT raggiunge 856 CV e 865 Nm. La versione top di gamma performance arriva a 925 CV e 1.027 Nm, diventando l’Audi di serie più potente mai realizzata. Le prestazioni sono impressionanti: la S e-tron GT accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, mentre la RS e-tron GT lo fa in 2,8 secondi. La RS e-tron GT performance raggiunge i 100 km/h in 2,5 secondi. La velocità massima è di 245 km/h per la versione S e di 250 km/h per le varianti RS.

La batteria della e-tron GT pesa 625 kg, con una capacità di 105 kWh. La nuova batteria consente alla S e-tron GT di raggiungere un’autonomia massima di 609 km nel ciclo WLTP. La e-tron GT ora ha un’autonomia di 597 km, mentre la RS e-tron GT performance arriva a 585 km. La nuova gamma e-tron GT sarà disponibile da settembre. I prezzi partono da 128.400 euro per la S e-tron GT e da 159.400 euro per la RS e-tron GT. Il top di gamma RS e-tron GT performance parte da 175.400 euro.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!