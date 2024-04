Difetti di fabbrica nelle Honda: correte alla riparazione!

Arriva una brutta notizia per tutti quelli che hanno acquistato un’auto della Honda: ci sono dei difetti di fabbrica che potrebbero mettervi in serio pericolo. L’azienda invita i clienti a recarsi nell’officina più vicina per dei controlli e delle eventuali riparazioni

Questa notizia potrebbe far infuriare e preoccupare molti acquirenti dei modelli di auto della Honda che hanno acquistato tra il 2017 e il 2020, tra cui le Accord, City, Civic, Civic Type R, CR-V, Odyssey, HR-V, Jazz e NSX. Nonostante l’impero di Honda sia in continuo sviluppo, con una nuova sede in apertura in Europa, non mancano i problemi legati alla produzione. Infatti la Honda ha richiamato 50.000 veicoli per dei difetti di fabbrica. Dei difetti che potrebbero mettere in serio pericolo chi è alla guida e gli altri utenti della strada che si imbatteranno nei proprietari di queste auto. La soluzione che la casa automobilistica giapponese invita i propri clienti a prendere è quella di recarsi a un centro servizi Honda per una eventuale riparazione.

Quali sono i difetti di fabbrica di Honda?

Quello che è successo nello specifico è un difetto legato a una componente del motore. Questa componente tenderebbe a gonfiarsi, provocando quindi un’instabilità poco gradevole nel motore, o addirittura a un totale spegnimento. Il rigonfiamento di questa componente porterebbe quindi addirittura a rendere inutilizzabile il motore dell’auto e, se questo dovesse succedere alla guida, potrebbe essere estremamente pericoloso, sia per i proprietari dell’auto che per gli altri utenti della strada. Per questo motivo ora l’azienda automobilistica giapponese sta contattando tutti i proprietari di auto Honda tramite posta, invitandoli di consueto a verificare il funzionamento del motore e, all’occorrente, andare subito a sistemare il difetto di fabbrica. Questo avviso c’è già stato a metà del 2020, indice del fatto che non tutte le auto sono state riparate o che addirittura il problema persiste.

Voi che ne pensate? Avete un’auto Honda? In quel caso vi consigliamo di andare al servizio Honda più vicino, per evitare problemi. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.