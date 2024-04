Sorrento Roads 2024: ecco i vincitori della terza edizione!

Il mondo dei motori sportivi è più ampio di quanto si pensi, tant’è che l’evento motorsport che vede protagoniste le strade di Sorrento, Paestum e Napoli è arrivato alla sua terza edizione. Vediamo insieme tutti i vincitori del Sorrento Roads 2024!

Il mondo è bello perché è vario, e anche se è vero che l’evento sportivo di motori più famoso è la stagione di Formula 1, allo stesso tempo ci sono anche eventi più contenuti e meno conosciuti dalla popolazione mondiale, ma al contempo comunque interessanti e curiosi. Parliamo infatti del Sorrento Roads, che vede protagoniste per l’appunto le strade di Sorrento in Campania, uno dei comuni più belli di Napoli. La terza edizione si è tenuta proprio domenica, lo stesso giorno in cui si è tenuto il GP di Suzuka, che abbiamo anche avuto modo di analizzare in questo articolo apposito, con tutti i vincitori e i vari dati registrati durante la gara.

I vincitori del Sorrento Roads 2024 in viaggio sulla Costiera Amalfitana

Il focus dell’evento principalmente è stato nell’attraversare un lungo percorso lungo la Costiera Amalfitana, che ospita uno dei paesaggi più belli del nostro paese. In tutto con al centro delle auto d’epoca protagoniste, dei veri gioielli di antiquariato del mondo dei motori. La gara ha attraversato strade piene di scogliere, limonaie e case colorate, in scorci come il porto di Maiori e Marna d’Arechi. Il tutto sotto un cielo sereno e un sole splendente, che regala ancora più bellezza al tracciato. Per il terzo anno consecutivo l vincitrice è stata una B.MW 238 del 1938 con alla guida Alfonso Facchini9 e Luigia Olivetti.

Subito dopo troviamo invece due Porsche 356 del 1955, la 1500 Speedster di Bonomi-Codini e la 1500 Coupè di Girardi-Mastellini. Subito dopo pausa pranzo a Paestum per un momento di relax e poi un gara per il miglior design e miglior stile. La vincitrice è una Mercedes Benz 300 S Roadster del 1959 come auto storica in entrambe le categorie. Poi c’è la Lamborghini Gallardo di Ficca-Caruso del 2006 per il miglior design e infine la Ferrari California del 2008 di Wagner-Wagner. Infine c’è stata un’ultima sfida a eliminazione 1 vs 1 da cui è uscita vincitrice una Porsche 911 T Targa del 1972.

Una gara molto peculiare e unica, che ne pensate? Ditecelo con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre curiosità e news dal mondo dei motori e molto altro!