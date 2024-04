Tesla: Elon Musk investe nel robotaxi con guida autonoma

Sembrava impossibile, eppure siamo sempre più vicini. Elon Musk, imprenditore miliardario e manager sudafricano di Tesla, presenterà il robotaxi con guida autonoma questa estate

Quando pensiamo a un’auto che si guida da sola sembra un evento che fa parte del mondo della fantascienza, o addirittura un episodio di Black Mirror, eppure sta per succedere davvero. Elon Musk, il manager sudafricano di Tesla, presenterà il robotaxi con la tecnologia di guida autonoma, un nuovo modo di viaggiare che cambierà per sempre il mondo dei motori e delle autovetture. Una cosa al limite dell’immaginabile, tempo fa sembrava una cosa impossibile eppure oggi è sempre più probabile e anzi, tra poco diventerà realtà. Questo progetto poi porterebbe molto probabilmente a rinunciare ad altri, con Musk che è fermamente convinto della funzionalità e dell’utilità di questa nuova tecnologia. Quindi non solo quest’anno non avremo un restyling della Model Y, addirittura molto probabilmente diremo addio alla Tesla Model 2.

Il robotaxi con guida autonoma di Tesla in arrivo quest’estate

La cosa curiosa di questo annuncio è che dopo aver rivelato l’ambizioso progetto di Elon Musk nell’investire completamente nella tecnologia di guida autonoma, le azioni di Tesla sono aumentate oltre il 3% nelle transazioni aftermarket. Elon Musk crede fermamente in questa tecnologia, lo dimostra anche il fatto che giusto il mese scorso aveva riferito che le future auto elettriche a marchio elettrico Tesla che avranno la tecnologia del sistema di guida autonoma saranno, a detta sua, sovrumane. Queste nuove auto dovrebbero quindi cambiare per sempre il mondo dei motori e inventare quindi un nuovo modo per viaggiare, lasciando fare tutto completamente all’intelligenza artificiale e senza mettere mano sul volante. Musk ha annunciato che il robotaxi sarà presentato il prossimo 8 agosto, mentre non ha fatto alcun accenno alla Tesla Model 2, lasciando intendere che probabilmente ha abbandonato il progetto.

