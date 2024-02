Nuovo modello QHD nella Serie G4 di AGON by AOC

AGON by AOC, noto marchio globale di monitor gaming e accessori IT, espande la sua serie AOC GAMING con il nuovo modello QHD della serie G4

Il monitor Q27G4X da 27″ presenta un pannello Fast IPS, risoluzione 2560×1440, frequenza di aggiornamento di 180 Hz, tempo di risposta di 1 ms e Adaptive-Sync per un’esperienza di gioco competitiva.

AGON by AOC: nuovo monitor Gaming QHD della Serie G4

Il design ispirato ai velivoli stealth conferisce alla serie G4 un’eleganza senza precedenti. Con dimensioni ideali, risoluzione di qualità e un ottimo rapporto qualità-prezzo, il Q27G4X sarà una scelta attraente per giocatori mainstream e competitivi, oltre che per il lavoro da casa grazie al pannello IPS veloce con colori accurati e ampi angoli di visualizzazione.

I monitor possono superare in durata molti altri componenti del PC, quindi la scelta di un monitor gaming all’avanguardia e versatile per lavoro, studio e gioco non dovrebbe presentare alcun problema. Il nuovo AOC GAMING Q27G4X si configura come una scelta ideale, grazie al suo pannello Fast IPS da 27″, che unisce elevata precisione dei colori e ampia copertura del gamut a una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempi di risposta di 1 ms GtG.

Con un pannello a 10 bit che riproduce 1,07 miliardi di colori, certificazione VESA DisplayHDR 400 per HDR10 e densità di pixel di 109 ppi per una nitidezza superiore, il Q27G4X promette un’esperienza visiva di alta qualità.

Il design rinnovato ispirato agli aerei stealth, con linee distinte e forme triangolari, caratterizza anche questo modello QHD, seguendo l’approccio di successo dei modelli Full HD 24G4X e 27G4X. La base compatta offre più spazio sulla scrivania, mentre il nuovo On-Screen Display migliorato assicura una personalizzazione intuitiva dell’esperienza visiva. Caratteristiche gaming-enhanced, come lo smart crosshair con sovrapposizione del punto di mira personalizzabile, contribuiscono a migliorare la precisione durante i giochi competitivi.

L’ergonomia avanzata del supporto, con regolazioni complete e la presenza di tecnologie come Flicker-Free e LowBlue, garantisce comfort per sessioni prolungate. L’imballaggio ecologico e la sostenibilità del monitor, insieme a una gamma completa di funzionalità come altoparlanti integrati e uscita per le cuffie, lo rendono una scelta completa.

Il modello AOC GAMING Q27G4X sarà disponibile a partire da febbraio 2024, con un prezzo di 269,00 euro e una garanzia di 3 anni.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.