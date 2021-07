Recensione Elgato FaceCam: non chiamatela webcam

In questo articolo vedremo la recensione della Elgato FaceCam. Una camera ideata per streamer, influencer e per tutti i creatori di contenuti che puntano al meglio

Elgato è da sempre una risorsa imprescindibile per tutti i creatori di contenuti. Che voi siate streamer, tiktoker, instgrammer, influencer e più in generale creatori di contenuti navigati oppure novizi sicuramente conoscerete questo brand. Un marchio leader nel settore che è sempre un passo avanti e vanta una marcia in più rispetto a parecchi competitor.

Durante la presentazione privata, dedicata alla stampa specializzata, ci è stata presentata questa FaceCam di Elgato. Non è stato difficile intuire quanto potenziale nascondesse questa camera. Ma ora che l’abbiamo fra le mani da qualche settimana possiamo affermare con assoluta certezza che siamo davanti a un piccolo gioiello tech.

In genere non si parte mai dalle conclusioni in una recensione, ma in questo caso vogliamo sin da subito fare i complimenti all’azienda statunitense. Scopriamo insieme perché questa FaceCam ci ha entusiasmati.

Specifiche tecniche | Recensione Elgato FaceCam

Prima di passare alle specifiche e darvi un’idea se pur vaga del prodotto che stiamo recensendo è bene fare sin da subito un chiarimento. L’Elgato FaceCam non è una webcam ma una vera e propria camera da PC. Studiata, progettata e costruita per andare a sostituire una reflex in specifici ambiti. Ci sarà riuscita a pieno? Scopriamo insieme!

Risoluzioni supportate (senza compressione d’immagine): 1080p (30/60 FPS), 720p (30/60FPS), 540p (30/60FPS)

Packaging e design | Recensione Elgato FaceCam

Il contenuto della confezione è minimale, ma completo. Una volta aperta la confezione troviamo al suo interno il dispositivo e i relativi libretti di garanzia, guida rapida e opuscolo riepilogativo. La camera è avvolta da una plastica, per evitare eventuali graffi, con il relativo cavo USB C.

Nonostante le dimensioni generose (79 x 48 x 58 mm) la camera si presenta compatta, con il corpo camera e il supporto di montaggio flessibile. Quest’ultimo permette di montare il dispositivo su un treppiede, con la possibilità d’inclinazione e rotazione. I supporto che si ancora al monitor è ricoperto da una superficie gommata antigraffio. Il supporto può essere rimosso è svelare un attacco a vite che vi permetterà di utilizzare la camera anche con un treppiede.

Il design è sobrio ed elegante. Il nero ricopre tutte le plastiche e viene interrotto solo da una luce LED (blu) che rimane disattivatile attraverso il software.

Utilizzo e software | Recensione Elgato FaceCam

Abbiamo testato la camera con differenti fonti di luci e con le diverse risoluzioni anche se, per ovvie ragioni, il meglio lo abbiamo ottenuto sfruttando la massima risoluzione. Utilizzando la camera in risoluzione Full HD (1920 x 1080) a 60FPS (60 fotogrammi al secondo), ci siamo subito resi conto del grande potenziale della camera.

In termini di semplice utilizzo siamo davanti a una camera di ottima qualità ma una volta avviato il software tutto prende una dimensione diversa. Le scelte sono praticamente infinite e sistemare l’immagine in pre-produzione sarà sicuramente un valido aiuto. I difetti non mancano, ma sono (quasi tutti aggirabili) in post produzione. I vari settaggi del software aiutano senza dubbio a mitigare alcune imperfezioni. I problemi più grandi si hanno in mancanza di luce sufficiente o aumentando lo zoom sopra il 2X.

Il sensore Sony combinato alle lenti Elgato fanno un ottimo lavoro ma qualche difetto persiste. Mi piacerebbe parlarvi del microfono ma non è presente. Alla domanda su questa mancanza Elgato ha risposto che la camera è studiata per creatori di contenuti professionisti e che essi sono soliti utilizzare un microfono dedicato. Un microfono con distanza “così elevata” avrebbe creato del rumore sonoro e di conseguenza hanno deciso di non metterne uno.

Il discorso fatto è corretto anche se così facendo dobbiamo necessariamente avere un microfono dedicato anche per operazioni più semplici. Certamente chi acquista una camera di questo tipo non lo fa per utilizzarla durante delle semplici video-chat ma aver escluso completamente la possibilità di avere un microfono (se pur di non alta qualità) non ci ha entusiasmato. Ai posteri l’ardua sentenza.

Chi dovrebbe acquistare Elgato FaceCam?

In conclusione possiamo affermare che questa FaceCam di Elgato risulta essere un agglomerato di tecnologia. Un progetto votato a semplificare la vita dei creatori di contenuti. La scelta del sensore, le lenti e il software creano una camera professionale. La camera in questione come detto è pensata e creata per i creator. Anche il prezzo (circa 200 euro) è giustificato dalla tecnologia e dai materiali scelti.

Ovvio che alcuni limiti esistono, la mancanza di un microfono integrato e qualche limite allo zoom, non spostano la qualità generale se ci si focalizza sull’utilizzo che si andrà a fare di questa FaceCam. Anche se rimangono comunque dei limiti che speriamo vengano superati nel tempo.