Elgato Stream Deck 5.0: tutte le novità della nuova versione

Ecco la nuova versione dell’app Stream Deck 5.0 di Elgato per i professionisti dello streaming e creatori di contenuti digitali

Elgato, leader nella fornitura di prodotti hardware e software per streamer e creatori di contenuti, ha annunciato oggi il lancio di Stream Deck 5.0, un’importante aggiornamento dell’app che include l’integrazione dello Stream Deck Store, una piattaforma di distribuzione online per plugin, pacchetti di icone, video tutorial, consigli dagli esperti oltre a migliaia di brani musicali ed effetti sonori non soggetti a licenza. Stream Deck 5.0 è disponibile da oggi come aggiornamento gratuito.

Stream Deck, è la famosa interfaccia tattile di Elgato dotata di pulsanti LCD totalmente personalizzabili che agevola il lavoro dei content creator poiché consente loro di gestire miriadi di app ed interazioni con la semplice pressione di un pulsante. Da oggi, oltre a un’ottimizzazione che interessa Stream Deck nel suo complesso, lo Stream Deck Store offrirà ai content creator un’ampia gamma di risorse digitali che potranno utilizzare per arricchire i propri contenuti ed incrementare sensibilmente il valore di produzione dello streaming. Lo Stream Deck Store comprende cinque sezioni: Discover (scopri le novità), Plugins (plugin), Icons (icone), Music (musica) e Sound Effects (effetti sonori).

Discover: le novità del mondo di Stream Deck

Stream Deck è in continua evoluzione ed i creatori di contenuti cercano costantemente nuove modalità per utilizzare al meglio il loro Stream Deck. Nella sezione Discover, tutti gli appassionati potranno conoscere i plugin e gli aggiornamenti più recenti, guardare tutorial e interviste e cercare la giusta ispirazione per scoprire nuove modalità d’uso del loro Stream Deck.

Plugins: integrazione di app e tool con Stream Deck

Dal broadcasting all’editing, alla progettazione e sviluppo, sino ad arrivare all’interconnessione e all’automazione di studio, i plugin Stream Deck agevolano qualsiasi tipologia di lavoro rendendolo più lineare ed intuitivo. I content creator potranno accedere ad oltre 100 plug-in, semplici da cercare ed installare grazie alla sezione “Plugins” presente nello Stream Deck Store. Nuovi plug-in verranno costantemente inseriti da Elgato e dai partner, così come anche dagli sviluppatori indipendenti che utilizzano lo Stream Deck SDK gratuito.

Icons: design di tendenza per i pulsanti di Stream Deck

Le icone dei pulsanti consentono ai content creator di individuare facilmente le azioni ed ottenere una conferma visiva dell’esecuzione di un determinato comando. Le icone permettono inoltre di personalizzare l’aspetto di Stream Deck e da oggi i creatori potranno scaricare un vasto assortimento di meravigliosi pacchetti di icone già pronte e realizzate da professionisti del graphic design del calibro di “Visuals By Impulse”. Inoltre, come per le precedenti versioni software, ciascun appassionato avrà la possibilità di personalizzare a piacere le proprie icone.

Music: migliaia di brani non soggetti a licenza

Gli utenti di Stream Deck sono soliti integrare una traccia musicale di alta qualità in una fase introduttiva dello streaming, oppure durante una pausa e d’ora in poi sarà ancora più semplice ed intuitivo. Spaziando da hip-hop e dance sino ad arrivare al chill e melancholy, sarà possibile aggiungere migliaia di brani di ogni genere nei contenuti di Twitch e YouTube senza violare i diritti d’autore.

Sound Effects: migliaia di campioni senza licenza

Stream Deck è lo strumento ottimale per dare vita ad effetti sonori. Dai graffi sulla lavagna al cigolio di una porta, fino agli applausi ed alle sirene, la sezione Sound Effects include un insieme di effetti sonori dedicati a qualsiasi evento, tema o argomento. Proprio come la musica, con gli effetti sonori presenti in Stream Deck Store non c’è alcun rischio di violare copyright o norme del DMCA. Le interfacce di comando di Stream Deck sono disponibili nelle varianti con sei, quindici e trentadue pulsanti, oltre a un’app mobile dotata di quindici pulsanti virtuali. Tutti i dispositivi sono compatibili con Stream Deck 5.0 ed ogni odierno o futuro appassionato potrà mettere a frutto la propria esperienza per realizzare produzioni audiovisive di livello professionale.

Disponibilità, garanzia e prezzi

Stream Deck 5.0 è disponibile per tutti gli utenti di Stream Deck e può essere scaricato gratuitamente utilizzando qualsiasi versione del software Stream Deck. Per maggiori informazioni e per il download vi rimandiamo al sito ufficiale. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!