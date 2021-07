Rainbow Six Extraction: trailer dedicato a Vigil

Rainbow Six Extraction, lo shooter di casa Ubisoft, accoglie un nuovo operatore, Vigil, a cui è dedicato l’ultimo trailer pubblicato in rete

Per stuzzicare tutti coloro che ne attendono la release con impazienza, Rainbow Six Extraction ha messo recentemente in mostra un ulteriore operatore, Chul Kyung Hwa conosciuto come Vigil, che è protagonista del nuovo Operator Showcase trailer. A differenza di altri personaggi utilizzabili che fanno esclusivamente affidamento sulla forza bruta, come Sledge, la new entry preferisce agire prevalentemente nell’ombra, utilizzando il suo ERC-8 Disruptor per sfuggire all’intercettazione degli avversari. Scopriamo assieme le sue abilità nel trailer che trovate all’interno della news.

Rainbow Six Extraction presenta Vigil con un trailer

Una volta entrati in possesso di tale dispositivo, sarà possibile rendere il nuovo operatore completamente invisibile a qualsiasi flusso video, sia esso di un drone o di una videocamera di sorveglianza. Così facendo sarà possibile sfuggire al rilevamento da parte degli Archaeans, persino nel caso in cui ci trovassimo a pochissimi centimetri di stanza: così facendo saremo in grado di coglierli alle spalle ed effettuare delle uccisioni stealth.

Vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction sarà disponibile a partire dal prossimo 16 di Settembre, nelle versioni Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One, Google Stadia e PC, con pieno supporto al cross-platform e al cross-save. Tutti coloro che hanno già giocato a Rainbow Six Siege potranno, inoltre, ottenere gratuitamente il bundle United Front, che sarà disponibile in entrambi i giochi. In aggiunta, se giocherete ad Extraction e poi passerete per la prima volta a Siege, potrete sbloccare in quest’ultimi tutti i 18 Operatori presenti nel primo.

Che cosa ne pensate del nuovo gioco legato all’universo creato da Tom Clancy? Pensate di acquistarlo non appena sarà disponibile, magari per giocarlo assieme ad un amico? Fateci sapere la vostra all’interno della sezione dei commenti, come sempre qua su tuttoteK. Se poi siete in cerca di offerte legate al mondo del gaming, l’invito è quello di dare uno sguardo anche sulle pagine di Instant Gaming.