Biostar: arrivano le nuove GPU RX 7900 XT e RX 7900 XTX

Biostar ha annunciato da poco l’arrivo delle nuove GPU AMD Radeon RX 7900 XT e RX 7900 XTX. Scopriamole insieme in questo articolo

La nuova serie 7000 di schede video della multinazionale americana è approdata sul mercato da poco. Questi modelli dovrebbero fare da diretti concorrenti a quelle che sono state le proposte Nvidia che hanno fatto destabilizzare, almeno in parte, il mercato delle GPU. Biostar non è certo rimasta con le mani in mano e oggi ci presenta i suoi nuovi modelli di quelle che sono le schede video Radeon RX 7900 XT e Radeon RX 7900 XTX di AMD.

Ecco i nuovi modelli AMD Radeon RX 7900 XT e RX 7900 XTX di Biostar

Alimentate dall’innovativa architettura AMD RDNA 3, le ultime schede grafiche Radeon di Biostar offrono fino al 50% in più di prestazioni per watt rispetto alle unità GPU RDNA 2 della generazione precedente. Oltre a questa superiore architettura di AMD, queste GPU sono dotate della tecnologia d’interconnessione più veloce al mondo. Combinano nodi di processo a 5 nm e 6 nm con chiplet aggiornati che sfruttano gli Infinity Link di AMD e l’imballaggio fanout ad alte prestazioni per offre una larghezza di banda incredibilmente veloce di 5,3 TB/s.

Ideali per giocatori e creatori di contenuti, sono dotati della tecnologia Infinity Cache di seconda generazione di AMD e della memoria GDDR6 ad alta velocità con un’interfaccia di memoria fino a 384 bit. Inoltre, include anche la tecnologia di accelerazione AI dedicata di AMD che offre prestazioni fino a 2,7 volte superiori. La tecnologia di ray-tracing di seconda generazione offre prestazioni di ray-tracing fino a 1,8 volte superiori rispetto all’architettura AMD RDNA 2.

Sono progettate per supportare i display DisplayPort 2.1, offrendo frame rate elevatissimi e immagini straordinarie fino a 4K 480Hz e 8K 165Hz. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale dei prodotti. Cosa ne pensate di queste nuove schede video? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori dettagli e news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!