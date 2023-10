Shark presenta la gamma di aspirapolvere senza filo Shark Detect Pro

Shark è orgoglioso di presentare l’ultimo prodotto che si aggiunge alla propria gamma di articoli per la pulizia dei pavimenti; l’aspirapolvere senza filo Shark Detect Pro

Shark ha presentato la sua ultima gamma di aspirapolvere senza filo, denominata Shark Detect Pro con una funzione innovativa di svuotamento automatico. Distribuito in Italia da Attiva SpA, Shark è già noto come il principale marchio nel Regno Unito per gli aspirapolvere.

La serie Shark Detect Pro comprende due modelli, uno dotato di base di svuotamento automatico (IW3611EU) e l’altro senza (IW1611EU). Entrambi i modelli sono progettati per individuare e affrontare lo sporco nascosto in casa, offrendo un’aspirazione potente e migliorata del 50%. La gamma vanta quattro tecnologie di pulizia profonda: DirtDetect, EdgeDetect, FloorDetect e LightDetect, che si combinano per garantire una pulizia completa su pavimenti e tappeti.

Dettagli sulla nuova gamma di aspirapolvere senza filo Shark Detect Pro

Un punto saliente dell’aspirapolvere senza filo Detect Pro è la sua base di svuotamento automatico. Questa riduce notevolmente l’esposizione alla polvere durante lo svuotamento e accumula lo sporco e i detriti fino a 45 giorni (solo per il modello IW3611EU). La base è dotata di un sistema anti-allergeni avanzato e di tecnologia Odour Neutralizer per mantenere l’aria pulita durante la pulizia.

Altre caratteristiche includono: un’autonomia fino a 60 minuti, un display a LED, un rullo spazzola multi-superficie e la tecnologia antigrovigli Shark Anti Hair Wrap. Quest’ultima impedisce l’accumulo di peli sul rullo spazzola durante l’uso. L’aspirapolvere Shark Detect Pro è disponibile su Amazon e presso i punti vendita Euronics.

La Responsabile Sviluppo Prodotto di Shark, Katya Carman, ha sottolineato che:

l’obiettivo del marchio è di semplificare le faccende domestiche e di ridurre l’esposizione alla polvere, mantenendo comunque un’elevata capacità di pulizia. La gamma Shark Detect Pro senza fili unisce tecnologie all’avanguardia per la pulizia a una comodità di svuotamento senza precedenti. Mantenendo le caratteristiche distintive del marchio Shark che i consumatori apprezzano da sempre.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova gamma d'aspirapolvere senza filo di Shark?