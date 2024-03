Oscar 2024: ecco il miglior attore protagonista!

Una grande serata è stata quella degli Oscar 2024, notte in cui hanno annunciato il miglior attore protagonista che ha dato la miglior performance attoriale in tutta l’annata del 2023.

Tante emozioni agli Oscar 2024, un evento che ci ha regalato uno spettacolo indimenticabile con degli ospiti speciali e, ovviamente, grandi vincitori. Le previsioni di molti, in ogni caso, ci avevano visto giusto, visto che oggettivamente parlando questi vincitori hanno un livello di qualità altissimo che li ha resi degni di ricevere questi premi. Il protagonista di questo evento è stato Oppenheimer, che si è avvalso tantissimi premi e riconoscimenti, diventando la star indiscussa della premiazione. Il film di Christopher Nolan si è avvalso il premio di miglior film dell’anno, ma le sorprese per Nolan non sono finite qui. Infatti il film si è avvalso anche il premio di miglior attore protagonista grazie al lavoro magistrale di Cillian Murphy, che ha interpretato il personaggio principale del film Robert Oppenheimer.

Il distruttore di mondi Cillian Murphy vincitore come miglior attore protagonista agli Oscar 2024

Non è una sorpresa che la giuria degli Oscar abbia voluto dare il premio come miglior attore protagonista proprio a Cillian Murphy. Nel film, l’attore è riuscito a trasmettere tutto il dolore e l’angoscia nell’aver creato un’arma in grado di porre fine alla razza umana e spazzare via un intero pianeta. Durante tutte le scene è riuscito a mostrare sul proprio volto il senso di colpa con una naturalezza e un realismo straordinario, facendoci empatizzare molto con il personaggio principale del film. L’orrore nell’aver creato una bestia del genere l’ha trasformato in Morte, il distruttore di mondi, iconica frase pronunciata dal vero Robert Oppenheimer, in un’intervista in merito alla creazione della bomba atomica. L’attore è riuscito a creare una connessione tra personaggio e spettatore, che riusciva a comprendere il dolore e la sofferenza nell’essere consapevole di aver contribuito agli orrori della seconda guerra mondiale. Un’interpretazione davvero impeccabile.

Voi che ne pensate? Cillian Murphy si è meritato il premio? A nostro avviso sì. Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

