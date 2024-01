Golden Globes 2024: l’elenco dei vincitori

Annunciati i vincitori dei Golden Globes 2024, la cui cerimonia di premiazione si è svolta al Beverly Hilton, a Beverly Hills (Los Angeles) nella notte tra il 7 e l’8 gennaio

Grande fermento a Los Angeles per la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2024, in cui hanno trionfato i migliori film ed programmi televisivi della stagione. Non solo cinema, quindi, ma anche la televisione si è fatta strada in questa importante occasione. Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, il prestigioso evento si è tenuto a Los Angeles, per l’esattezza presso il Beverly Hilton, a Beverly Hills. Una notte che celebra l’intrattenimento, che ha visto la conduzione dell’attore e comico statunitense Jo Koy.

Golden Globes 2024: ecco i vincitori

Vediamo di seguito l’elenco dei vincitori dei Golden Globes 2024. Come ogni anno i premi sono stati assegnati in due diverse macrocategorie: cinema e serie tv. Inizieremo con i nominati e i vincitori delle diverse sottocategorie di cinema, per poi passare alla televisione. Iniziamo!

Cinema: Miglior film drammatico – Miglior film commedia o musicale | Golden Globes 2024 Vincitori

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior film drammatico:

“Oppenheimer” (Universal Pictures) VINCITORE

“Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)

“Maestro” (Netflix)

“Past Lives” (A24)

“The Zone of Interest” (A24)

“Anatomy of a Fall” (Neon)

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior film commedia o musicale:

“Barbie” (Warner Bros.)

“Poor Things” (Searchlight Pictures) VINCITORE

“American Fiction” (MGM)

“The Holdovers” (Focus Features)

“May December” (Netflix)

“Air” (Amazon MGM Studios)

Cinema: Miglior regista – Migliore attrice in un film drammatico | Golden Globes 2024 Vincitori

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior regista:

Bradley Cooper — “Maestro”

Greta Gerwig — “Barbie”

Yorgos Lanthimos — “Poor Things”

Christopher Nolan — “Oppenheimer” VINCITORE

Martin Scorsese — “Killers of the Flower Moon”

Celine Song — “Past Lives”

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria migliore attrice in un film drammatico:

Lily Gladstone — “Killers of the Flower Moon” VINCITRICE

Carey Mulligan – “Maestro”

Sandra Hüller – “Anatomy of a Fall”

Annette Bening — “Nyad”

Greta Lee — “Past Lives”

Cailee Spaeny — “Priscilla”

Cinema: Migliore attore in un film drammatico – Migliore attrice in un film commedia o musicale | Golden Globes 2024 Vincitori

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria migliore attore in un film drammatico:

Bradley Cooper — “Maestro”

Cillian Murphy — “Oppenheimer” VINCITORE

Leonardo DiCaprio — “Killers of the Flower Moon”

Colman Domingo — “Rustin”

Andrew Scott — “All of Us Strangers”

Barry Keoghan — “Saltburn”

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria migliore attrice in un film commedia o musicale:

Fantasia Barrino – “The Color Purple”

Jennifer Lawrence – “No Hard Feelings”

Natalie Portman – “May December”

Alma Pöysti – “Fallen Leaves”

Margot Robbie – “Barbie”

Emma Stone – “Poor Things” VINCITRICE

Cinema: Migliore attore in un film commedia o musicale – Miglior film d’animazione | Golden Globes 2024 Vincitori

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria migliore attore in un film commedia o musicale:

Nicolas Cage — “Dream Scenario”

Timothée Chalamet — “Wonka”

Matt Damon — “Air”

Paul Giamatti — “The Holdovers” VINCITORE

Joaquin Phoenix — “Beau Is Afraid”

Jeffrey Wright — “American Fiction”

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior film d’animazione:

“The Boy and the Heron” (GKids) VINCITORE

“Elemental” (Disney)

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Sony Pictures)

“The Super Mario Bros. Movie” (Universal Pictures)

“Suzume” (Toho Co.)

“Wish” (Disney)

Cinema: Miglior film straniero – Migliore attrice non protagonista | Golden Globes 2024 Vincitori

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior film straniero:

“Anatomy of a Fall” (Neon) — France VINCITORE

“Fallen Leaves” (Mubi) — Finland

“Io Capitano” (01 Distribution) — Italy

“Past Lives” (A24) — United States

“Society of the Snow” (Netflix) — Spain

“The Zone of Interest” (A24) — United Kingdom

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria migliore attrice non protagonista:

Emily Blunt — “Oppenheimer”

Danielle Brooks — “The Color Purple”

Jodie Foster — “Nyad”

Julianne Moore — “May December”

Rosamund Pike — “Saltburn”

Da’Vine Joy Randolph — “The Holdovers” VINCITRICE

Cinema: Migliore attore non protagonista – Migliore sceneggiatura | Golden Globes 2024 Vincitori

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria migliore attore non protagonista:

Willem Dafoe — “Poor Things”

Robert DeNiro — “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr. — “Oppenheimer” VINCITORE

Ryan Gosling — “Barbie”

Charles Melton — “May December”

Mark Ruffalo — “Poor Things”

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria migliore sceneggiatura:

“Barbie” — Greta Gerwig, Noah Baumbach

“Poor Things” — Tony McNamara

“Oppenheimer” — Christopher Nolan

“Killers of the Flower Moon” — Eric Roth, Martin Scorsese

“Past Lives” — Celine Song

“Anatomy of a Fall” — Justine Triet, Arthur Harari VINCITORE

Cinema: Migliore colonna sonora originale – Migliore canzone originale | Golden Globes 2024 Vincitori

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria migliore colonna sonora originale:

Ludwig Göransson — “Oppenheimer” VINCITORE

Jerskin Fendrix — “Poor Things”

Robbie Robertson — “Killers of the Flower Moon”

Mica Levi — “The Zone of Interest”

Daniel Pemberton — “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Joe Hisaishi — “The Boy and the Heron”

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria migliore canzone originale:

“Barbie” — “What Was I Made For?” by Billie Eilish and Finneas VINCITORE

“Barbie” — “Dance the Night” by Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson and Andrew Wyatt

“She Came to Me” — “Addicted to Romance” by Bruce Springsteen and Patti Scialfa

“The Super Mario Bros. Movie” — “Peaches” by Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, and John Spiker

“Barbie” — “I’m Just Ken” by Mark Ronson, Andrew Wyatt

“Rustin” — “Road to Freedom” by Lenny Kravitz

Cinema: Miglior film campione d’incassi

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior film campione di incassi:

“Barbie” (Warner Bros.) VINCITORE

“Guardians of the Galaxy Vol. 3” (Disney)

“John Wick: Chapter 4” (Lionsgate Films)

“Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One” (Paramount Pictures)

“Oppenheimer” (Universal Pictures)

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Sony Pictures)

“The Super Mario Bros. Movie” (Universal Pictures)

“Taylor Swift: The Eras Tour” (AMC Theatres)

Televisione: Miglior serie drammatica – Miglior attrice in una serie drammatica | Golden Globes 2024 Vincitori

Iniziamo le premiazioni per le serie tv con la categoria della migliore serie drammatica e il relativo vincitore:

“1923” (Paramount+)

“The Crown” (Netflix)

“The Diplomat” (Netflix)

“The Last of Us” (HBO)

“The Morning Show” (Apple TV+)

“Succession” (HBO) VINCITORE

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior attrice in una serie drammatica:

Helen Mirren — “1923”

Bella Ramsey — “The Last of Us”

Keri Russell — “The Diplomat”

Sarah Snook — “Succession” VINCITRICE

Imelda Staunton — “The Crown”

Emma Stone — “The Curse”

Televisione: Miglior attore in una serie drammatica – Miglior serie commedia o musicale | Golden Globes 2024 Vincitori

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior attore in una serie drammatica:

Pedro Pascal — “The Last of Us”

Kieran Culkin — “Succession” VINCITORE

Jeremy Strong — “Succession”

Brian Cox — “Succession”

Gary Oldman — “Slow Horses”

Dominic West — “The Crown”

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior serie commedia o musicale:

“The Bear” (FX) VINCITORE

“Ted Lasso” (Apple TV+)

“Abbott Elementary” (ABC)

“Jury Duty” (Amazon Freevee)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Barry” (HBO)

Televisione: Miglior attrice in una serie commedia o musicale – Miglior attore in una serie commedia o musicale | Golden Globes 2024 Vincitori

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior attrice in una serie commedia o musicale:

Ayo Edebiri — “The Bear” VINCITORE

Natasha Lyonne — “Poker Face”

Quinta Brunson — “Abbott Elementary”

Rachel Brosnahan — “The Marvelous Mrs. Maisel”

Selena Gomez — “Only Murders in the Building”

Elle Fanning – “The Great”

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior attore in una serie commedia o musicale:

Bill Hader — “Barry”

Steve Martin — “Only Murders in the Building”

Martin Short — “Only Murders in the Building”

Jason Segel — “Shrinking”

Jason Sudeikis — “Ted Lasso”

Jeremy Allen White — “The Bear” VINCITORE

Televisione: Miglior miniserie o film per la televisione – Miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione | Golden Globes 2024 Vincitori

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior miniserie o film per la televisione:

“Beef” VINCITORE

“Lessons in Chemistry”

“Daisy Jones & the Six”

“All the Light We Cannot See”

“Fellow Travelers”

“Fargo”

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione:

Riley Keough — “Daisy Jones & the Six”

Brie Larson — “Lessons in Chemistry”

Elizabeth Olsen — “Love and Death”

Juno Temple — “Fargo”

Rachel Weisz — “Dead Ringers”

Ali Wong — “Beef” VINCITRICE

Televisione: Miglior attore in una mini-serie o film per la televisione – Miglior performance in una stand-up comedy o speciale tv | Golden Globes 2024 Vincitori

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior attore in una mini-serie o film per la televisione:

Matt Bomer — “Fellow Travelers”

Sam Claflin — “Daisy Jones & the Six”

Jon Hamm — “Fargo”

Woody Harrelson — “White House Plumbers”

David Oyelowo — “Lawmen: Bass Reeves”

Steven Yeun — “Beef” VINCITORE

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior performance in una stand-up comedy o speciale tv:

Ricky Gervais — “Ricky Gervais: Armageddon” VINCITORE

Trevor Noah — “Trevor Noah: Where Was I”

Chris Rock — “Chris Rock: Selective Outrage”

Amy Schumer — “Amy Schumer: Emergency Contact”

Sarah Silverman — “Sarah Silverman: Someone You Love”

Wanda Sykes — “Wanda Sykes: I’m an Entertainer”

Televisione: Migliore attrice / attore non protagonista in una serie, mini-serie o film per la televisione | Golden Globes 2024

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria migliore attrice non protagonista in una serie, mini-serie o film per la televisione:

Elizabeth Debicki — “The Crown” VINCITRICE

Abby Elliott — “The Bear”

Christina Ricci — “Yellowjackets”

J. Smith-Cameron — “Succession”

Meryl Streep — “Only Murders in the Building”

Hannah Waddingham — “Ted Lasso”

Qui di seguito trovate i candidati e il vincitore per la categoria miglior attore non protagonista in una serie, mini-serie o film per la televisione:

Billy Crudup — “The Morning Show”

Matthew Macfadyen — “Succession” VINCITORE

James Marsden — “Jury Duty”

Ebon Moss-Bachrach — “The Bear”

Alan Ruck — “Succession”

Alexander Skarsgård — “Succession”

Che anno spettacolare!

Questi erano dunque tutti i vincitori ai Golden Globes 2024! Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le news dal mondo del cinema e delle serie tv!

