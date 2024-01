Golden Globes 2024: ecco dove seguirli in diretta!

In questo articolo vedremo insieme in che modo, quando e dove avremo modo di vedere in diretta i Golden Globes 2024, che sono ormai più vicini che mai!

Abbiamo scoperto insieme nell’articolo dedicato tutti i candidati alle nomination per la cerimonia di premiazione, ma di preciso dov’è che possiamo vedere in diretta i Golden Globes 2024? L’81esima edizione della cerimonia che premia tutti i film e le serie tv si svolgerà questo 7 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. L’evento sarà trasmesso negli Stati Uniti sul canale CBS in diretta e in streaming su Paramount+. La premiazione inizierà alle 2 del mattino (ora italiana) nella notte tra domenica 7 gennaio e lunedì 8 gennaio, mentre prima andrà in scena il red carpet. Per chi non fosse abbonato a Paramount+, clicca qui per iniziare la prova gratuita di 7 giorni.

Ecco chi condurrà in diretta i Golden Globes 2024

Dopo il rifiuto di condurre la premiazione da parte di Chris Rock (che di recente non ha avuto un’esperienza molto piacevole nel condurre una premiazione di tale importanza mondiale, ricordate lo schiaffo al comico stand-up da parte di Will Smith, vero?), alla fine la scelta del conduttore è ricaduta su un altro comico, Jo Koy, famoso per i suoi spettacoli comici su Comedy Central e Netflix. L’edizione del 2023 è stata presentata dal comico e attore Jerrod Carmichael, che purtroppo non ha ricevuto molti ascolti e di conseguenza non ha riscontrato un grande successo. Anzi, secondo i dati, ha registrato il secondo rating pù basso di tutti i tempi, con soli 6,3 milioni di spettatori e un calo di ascolti del 26%. Da quest’anno, la cerimonia passa da NBC a CBS. Ricordiamo che l’81esima edizione dei Golden Globes 2024 andrà in diretta questa notte stessa, alle ore 2 in Italia, e si terrà al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles.

Ce la faranno i Golden Globes a tornare ai tempi d’oro con un buon numero di ascolti stavolta? Noi, sinceramente, speriamo vivamente di sì, d’altronde è il secondo evento di premiazione più importante del cinema, secondo solo agli Oscar. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema, serie tv e molto altro!

