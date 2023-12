Disney+: la top 10 dei migliori film natalizi da vedere

Con il Natale finalmente alle porte, scopriamo insieme la top 10 dei migliori film natalizi disponibili sulla piattaforma Disney+. Per passare un’occasione speciale accompagnato dalla magia delle luci scintillanti, i dolci profumi e le storie cinematografiche pronte a riempire il cuore di calore e gioia

Magie, risate e tante emozioni. Il periodo natalizio è sempre un’occasione speciale per riunirsi con la famiglia, scartare regali e soprattutto, godersi i film migliori che portano calore e allegria. Per questo motivo, abbiamo deciso di dedicare uno speciale selezionando la top 10 dei migliori film natalizi disponibili sulla piattaforma Disney+.

Per accendere ancora di più la magia del Natale comodamente da casa, trasportando lo spettatore i in un mondo incantato di emozioni festive, personaggi iconici e atmosfere magiche.

10) Mamma Ho Perso l’Aereo | la top 10 dei migliori film natalizi da vedere su Disney +

In questa nostra top 10 dei migliori film natalizi, non poteva mancare il grande classico degli anni 90, Mamma Ho Perso l’Aereo. Commedia cult scritta da John Hughes e diretta da Chris Columbus; con protagonista Macaulay Culkin nei panni del giovane combinaguai Kevin.

Lasciato per errore da solo in casa il giorno di Natale; Kevin dovrà difendere l’abitazione da due malintenzionati pronti ad entrare (goffamente) ad ogni costo. Tra astuzia, una serie apparentemente interminabile di trappole e di espedienti, i due goffi ladri dovranno desistere dalla conquista del proprio bottino.

Con presenti nel cast anche Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Roberts Blossom, Catherine O’Hara.

9) A Christmas Carol (2009)| la top 10 dei migliori film natalizi da vedere su Disney +

Un altro grande imperdibile classico disponibile su Disney+, per riscoprire la magia senza tempo, è il film d’animazione A Christmas Carol (2009) scritto e diretto dal noto regista Robert Zemeckis.

Basato sul grande classico di Charles Dickens, il racconto in chiave moderna delle vicende del burbero Ebenezer Scrooge (interpretato Jim Carrey). Completamente realizzato con la tecnologia CGI uno sguardo straordinario sulla redenzione e sulla trasformazione, elementi chiave per il periodo natalizio.

Prodotto da ImageMovers Digital e da Walt Disney Pictures, con la colonna sonora composta da Alan Silvestri.

8) Frozen – Il regno di ghiaccio (2013) | la top 10 dei migliori film natalizi da vedere su Disney +

Diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, Frozen – Il regno di ghiaccio è il film perfetto per chi ama il Natale con un tocco di magia. Disponibile sempre sulla piattaforma Disney+; la trionfante pellicola vincitrice di ben due Premi Oscar (nella categoria miglior film d’animazione e miglior canzone) ambientati nell’immaginario regno di Arendelle.

Situato su un fiordo, vivono due sorelle unite da un grande affetto. Elsa, la figlia primogenita della coppia reale, è dotata di poteri magici sin dalla nascita: può creare e manipolare il ghiaccio e la neve. Un giorno, mentre gioca con la sorellina Anna, Elsa finisce per colpirla involontariamente alla testa con un getto di ghiaccio. Cresciuta nel dolore di quel ricordo, Elsa chiude le porte del palazzo e allontana da sé l’amata sorella per lunghi anni, fino al giorno della sua incoronazione a regina. Ma ancora una volta l’emozione prevale.

Elsa decisa a fuggire, si rifugia nel suo solitario castello di ghiaccio, dando involontariamente vita al pupazzo di neve Olaf. Sarà Anna, assieme all’aiuto del nuovo amico Kristoff e della sua renna Sven, a mettersi alla ricerca di Elsa, fuggita lontano da tutti, per chiederle di tornare e portare l’atteso disgelo.

Con le voci di Serena Rossi, Serena Autieri, Enrico Brignano e Massimo Lopez.

7) Noelle | la top 10 dei migliori film natalizi da vedere su Disney +

Continua la nostra top 10 dei migliori film da vedere il giorno di Natale, con la pellicola Noelle. Scritto e diretto da Marc Lawrence, vede protagonista la brillante Anna Kendrick nel ruolo di Noelle Kringle.

Noelle Kringle giovane figlia di Babbo Natale, si ritrova improvvisamente tra le mani, la grande responsabilità di portare avanti l’eredità di famiglia. Dotata di un grande di spirito natalizio e di gioia per le feste, con la grande ambizione di fare qualcosa di grande in grado di lasciare il segno.

Ma a lasciare il segno sarà l’improvvisa scomparsa del fratello Nick, impegnato a dover tornare a casa per tempo per salvare la magia del Natale.

Con presenti nel cast anche Bill Hader, Billy Eichner, Shirley MacLaine e Julie Hagerty.

6) Fata Madrina Cercasi | la top 10 dei migliori film natalizi da vedere su Disney +

Altro titolo caldamente consigliato per questo periodo di festa è Fata Madrina Cercasi. Sempre disponibile nel ricco catalogo offerto da Disney+; la storia di una giovane e inesperta fata madrina apprendista, impegnata nel dimostrare che c’è ancora bisogno nel mondo di una fata madrina.

Eleonor (questo il nome della giovane) nel frattempo, rintraccia la lettere di una giovane ragazza, la cui richiesta di aiuto è stata ignorata. Decisa e determinata a dare uno svolta, Elenor farà di tutto pur di renderla felice.

Diretto da Sharon Maguire con attori protagonisti Jillian Bell, Isla Fisher, Jane Curtin, Mary Elizabeth Ellis, Jillian Shea Spaeder, Willa Skye, Santiago Cabrera, June Squibb.

5) Il Ritorno di Mary Poppins (2018) | la top 10 dei migliori film natalizi da vedere su Disney +

Sebbene non sia strettamente un film natalizio, la magia di Mary Poppins si adatta perfettamente a questa stagione di festa. Per questo, vogliamo consigliarvi la pellicola de Il Ritorno di MaryPoppins (2018); il seguito tanto atteso a distanza di 50 anni con protagonista l’attrice Emily Blunt.

Liberamente ispirato alla serie di romanzi di Pamela Lyndon Travers; la pellicola vede la regia si Rob Marshall. Nella Londra spaccata a metà dalla crisi economica delle due guerre; nella casa della famiglia Banks ora vive Michael, adulto, e vedovo da un anno, con tre figli a cui badare. Ad aiutarli nell’impresa (oltre la sorella Jane) sarà Mary Poppins, l’amata bambinaia della loro infanzia, arrivata in soccorso ai loro problemi.

Un’esperienza incantevole e intrisa di allegria da vedere assieme a tutta la famiglia.

4) Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può| la top 10 dei migliori film natalizi da vedere su Disney +

Nella nostra graziosa top 10 dei migliori titoli natalizi, non poteva mancare Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può. Diretta da Luke Cormican, con la sceneggiatura e la produzione di Jeff Kinney; la storia del giovane Greg Heffley assorto nel periodo natalizio tutt’altro che tranquillo.

Dopo aver accidentalmente danneggiato uno spazzaneve mentre faceva un pupazzo di neve insieme al suo migliore amico Rowley Jefferson, Greg teme di non ricevere la nuova console per videogiochi che desidera tanto per Natale. Per peggiorare le cose, rimane bloccato dalla neve con la sua famiglia, tra cui il burbero fratello maggiore Rodrick e il fastidioso fratello minore Manny.

Con le voci di Wesley Kimmel, Spencer Howell, Chris Diamantopoulos, Erica Cerra e Hunter Dillon. l”irresistibile avventura che farà ridere e commuovere tutta la famiglia.

3) Scivolando sulla Neve | la top 10 dei migliori film natalizi da vedere su Disney +

In questa selezione dei titoli suggeriti, rientra il film più natalizio che sia Scivolando sulla Neve. Targato Disney+ e disponibile sulla nota piattaforma; una commedia in chiave moderna all black a tema natalizio ambientata nella cosmopolita Atlanta.

Eddie Garrick è un uomo buono, che ormai da diverso tempo ha perso lo spirito del Natale. Tutto sembra cambiare la notte della Vigilia di Natale, quando sua figlia Charlotte di nove anni, fa amicizia con un misterioso individuo vestito di rosso di nome Nick. Sarà pronto a credere di nuovo al Natale?

Con la regia di Tim Story e la sceneggiatura di Scott Rosenberg, figurano nel cast Teyonah Parris, Mary Lynn Rajskub, Lil Rel Howery, Zulay Henao, Óscar Núñez.

2) Elemental| la top 10 dei migliori film natalizi da vedere su Disney +

Avvicinandosi alla conclusione di questo speciale natalizio, è doveroso menzionare l’ultimo capolavoro d’animazione Disney Pixar, Elemental. Diretto da Peter Sohn, la storia dell’insolita amicizia di Ember e Wade nella Element City. In una città dove i residenti , ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono tutti insieme in diverse zone. Ember è una tenace e “ardente” giovane donna sulla ventina, mentre Wade è il ragazzo che segue la corrente. Coetaneo di Ember molto attento ed empatico, non ha alcun timore a mostrare le proprie emozioni, facilmente dimostrabili.

I due si ritroveranno a vivere un’avventura, che li porterà a scoprire qualcosa di fondamentale: quanto hanno davvero in comune, nonostante le apparenti diversità.

Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, vede le voci italiane di Valentina Romani e Stefano De Martino.

1) Indiana Jones e il quadrante del destino | la top 10 dei migliori film natalizi da vedere su Disney +

Chiudiamo la carrelata di film natalizi su Disney+ con il grande e ultimo capitolo di Indiana Jones e il quadrante del destino. Dopo il debutto nelle sale scorso 28 giugno, l’epico e travolgente Indiana Jones (interpetato da Harrison Ford), ritorna in lotta contro il tempo per recuperare un quadrante leggendario che può cambiare il corso della storia. Accompagnato dalla sua figlioccia, si scontra con Jürgen Voller, un ex nazista che lavora per la Nasa.

Diretto da James Mangold basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman; vede attori protagonisti Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen.

Conclusione

Con l’arrivo delle festività natalizie, non c’è niente di meglio che immergersi nell’atmosfera magica e calorosa dei film a tema natalizio. Disney+, la piattaforma di streaming amata da grandi e piccini, offre una vasta selezione di film natalizi che vanno ben oltre i classici Disney.

Questo è solo un assaggio dei tanti tioli offerti nel vasto catalogo di Disney+. Ci vediamo con un nuovo speciale il prossimo anno!

