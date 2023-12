Wolves: la data d’uscita del film con George Clooney e Brad Pitt

Il thriller d’azione Wolves, diretto da Jon Watts, che riunisce George Clooney e Brad Pitt dopo ben 15 anni, ha finalmente una data d’uscita

Wolves, thriller prodotto da Apple Studios, dopo ben 15 anni ha riunito George Clooney e Brad Pitt sullo stesso set. Le riprese sono iniziate a gennaio e, finalmente, il film ha una data di uscita ufficiale. Prima di esser distribuito sulla piattaforma streaming Apple TV+, Wolfs esordirà al cinema per Sony Pictures Releasing a partire dal 20 settembre 2024. L’uscita in sala prima che in streaming è un punto sul quale i protagonisti hanno insistito molto in fase di contrattazione. Gli attori hanno infatti accettato di ridurre il proprio cachet a patto che il film arrivasse anche sul grande schermo.

Cast e trama di Wolves, film in uscita con Brad Pitt e George Clooney

Non sappiamo ancora molto sulla trama del lungometraggio. Dietro la macchina da presa c’è Jon Watts, regista della trilogia di Spiderman con protagonista Tom Holland. La sinossi riportata su IMDB riporta che il film segue due lupi solitari che vengono assegnati allo stesso lavoro. The Hollywood Reporter ha svelato che il ruolo delle star è quello di due sicari professionisti abituati a lavorare da soli, ma costretti a collaborare per un complesso incarico.

Le poche foto trapelate dal set non aggiungono molto, poiché mostrano più che altro Pitt e Clooney girare in auto per New York. Dunque ogni dettaglio è attualmente avvolto dal mistero. I due divi, che non condividevano la scena con dai tempi di Burn After Reading nel lontano 2008, partecipano a Wolves anche in veste di produttori, ciascuno con la rispettiva società: la Smokehouse Productions di George Clooney e la Plan B Entertainment di Brad Pitt. Nel cast è confermata la presenza di Austin Abrams, visto nella serie Euphoria e di Amy Ryan (The Office, Only Murders in the Building).

