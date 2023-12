Benvenuti in questo nuovo episodio di Aperit-Hero, la rubrica settimanale dove parliamo dei nostri eroi preferiti e delle loro grandi e nobili imprese! Oggi parleremo di un personaggio molto particolare per questa rubrica, un eroe che nessuno si aspetterebbe a causa del suo aspetto e delle sue dimensioni spaventose: il protagonista dell’Aperit-Hero di quest’oggi è Godzilla, il Re dei Mostri!

Nell’ultimo episodio di Aperit-Hero abbiamo parlato di Loki, il salvatore del multiverso, raccontando la sua storia dall’inizio alla fine, da un villain caotico e pieno di rancori a un eroe che sacrifica la sua vita per un bene superiore. La rubrica continua con un personaggio che, per quanto mostruoso, è un eroe a tutti gli effetti, specialmente se parliamo della versione del Monsterverse. Il protagonista dell’Aperit-Hero di oggi è Godzilla, il Re dei Mostri!

La nascita di una leggenda | Aperit-Hero: Godzilla, il difensore della Terra

Il Godzilla del Monsterverse si è distinto dalle altre versioni con un solo è unico fattore: Godzilla è un Dio. Ma non un Dio arrogante che domina il mondo e sottomette il genere umano. No, tutt’altro. Godzilla, in questo universo, è un vero e proprio protettore della razza umana e del mondo. Questo lo si può notare dal primo film del Monsterverse, Godzilla di Gareth Edwards, uscito ormai dieci anni fa, nel 2014. La minaccia è rappresentata dai M.U.T.O, creature gigantesche e mostruose scoperte dalla Monarch, che vogliono ripopolare il mondo riproducendosi e sterminando l’umanità. L’esercito americano non poteva fare assolutamente nulla contro quelle creature, il mondo era spacciato. O almeno, questo è quel che si pensava, finché non è arrivato lui: Godzilla.

Il lucertolone entra in scena in modo spettacolare, e lo fa nel momento esatto in cui i M.U.T.O stanno scatenando il panico e la distruzione a San Francisco. Come diceva il Dottor Serizawa, Godzilla è essenziale per far sì che si mantenga l’ordine nel mondo, motivo per cui convince l’esercito americano a non scagliarsi contro Godzilla, ma di lasciarlo combattere contro i due M.U.T.O, poiché rappresentava l’unica possibilità di salvezza. Questo è esattamente quel che succede, perché nel momento in cui uno dei due M.U.T.O richiamò l’altro per l’accoppiamento, Godzilla intervenne realizzando che i due mostri rappresentavano una minaccia per il mondo. Durante lo scontro, Godzilla riesce a sconfiggerli ed emette un ruggito di vittoria. Una volta che le creature furono eliminate, il protagonista fu chiamato non solo Re dei Mostri, ma come il salvatore della Terra. Godzilla, una volta assicuratosi che il pianeta fosse di nuovo al sicuro, abbandona la città e torna a riposarsi nei bassifondi dell’Oceano Pacifico. Questo è l’inizio della storia di un gigantesco eroe.

Il vero Re dei Mostri | Aperit-Hero: Godzilla, il difensore della Terra

Un’altra grande prova che Godzilla dà di tenere molto all’ordine delle cose e alla pace delle creature che abitano sulla Terra è quando arriva il suo più grande avversario: King Ghidora. Questo drago a tre teste minaccia nuovamente l’incolumità della Terra iniziando ad invocare altri mostri che convince a diventare i suoi sottoposti, formando un vero e proprio regno di mostri, con 17 creature e anche di più. Quello che crea Ghidora è un vero e proprio regno del terrore, uccide qualsiasi creatura sia diversa da un mostro e non risparmia nessuno. Perfino quando vede Madison, la giovane ragazza interpretata da Millie Bobby Brown, cerca di eliminarla senza lasciarle scampo. In King of the Monsters, Godzilla cerca più volte di salvare l’umanità da Ghidora, ma la creatura è fin troppo forte e le creature sotto il suo comando gli danno filo da torcere.

Questo film rappresenta la prima volta in cui il genere umano salva Godzilla, quando il Dottor Serizawa decide di affrontare un’area ad alta radiazione per far sì che Godzilla recuperi forza vitale e torni a combattere. Il momento toccante tra loro due, quando Serizawa poggia una mano sul muso di Godzilla e quest’ultimo lo guarda, mostra che Godzilla è molto empatico verso il genere umano e lo considera fondamentale per mantenere l’ordine delle cose, motivo per cui lotta di continuo per impedire che la Terra venga devastata. Finalmente Godzilla e l’esercito si alleano per combattere contro Ghidora e i suoi scagnozzi. L’esercito si rivela essere molto utile nella battaglia, permettendo a Godzilla di potenziarsi e aumentare notevolmente le sue radiazioni. Nella battaglia finale, il difensore della Terra raggiunge un potere ancora più grande, trasformandosi in Burning Godzilla e scagliandosi contro Ghidora dopo aver eliminato Rodan. Una volta eliminato anche Ghidora e salvato la Terra ancora una volta, Godzilla diventa il nuovo Re dei Mostri.

La grande alleanza | Aperit-Hero: Godzilla, il difensore della Terra

Il personaggio di Godzilla continua a svilupparsi in Godzilla VS Kong, il crossover che il cinema non vedeva da 60 anni. Qui sembra che Godzilla abbia cambiato totalmente idea sul genere umano, perché inizia a scatenare il caos distruggendo tutto. Tutti pensavano che Godzilla, un tempo ritenuto un eroe, fosse cambiato, deludendo molte persone che credevano in lui. Ma Madison aveva ancora fiducia in Godzilla, poiché seguiva dei podcast di un operaio della Monarch, Bernie Hayes, che con un nome in codice svelava tutto ciò che la Monarch nascondeva. Godzilla stava distruggendo tutto perché il creatore della Monarch voleva creare un’esatta copia di Godzilla per eliminare l’originale e dimostrare che l’uomo è superiore perfino al Re dei Mostri, questo ha scatenato la furia di Godzilla, che stava cercando i laboratori della Monarch che lavoravano al progetto per fermare questo piano folle. Le intenzioni di Godzilla sono state ovviamente fraintese dal genere umano, motivo per cui decidono di mandare Kong a combatterlo.

I due si scontrano due volte, una prima volta in mare, dove Kong non ha avuto alcuna speranza e infine a Tokyo, dove hanno combattuto su terreno asciutto. Ancora una volta Godzilla vince, ma lascia Kong in vita. Sa che Kong non è una minaccia e sa che anche lui ha frainteso le sue intenzioni, questo dimostra ancora che Godzilla è molto empatico, sia con il genere umano, sia con Kong. Infine il progetto del figlio del Dottor Serizawa, Ren, ovvero creare un Godzilla meccanico, si compie. Mechagodzilla prende vita e ha la coscienza di Ghidora, motivo per cui Ren non riesce a controllarlo e muore una volta entrato nella macchina. Lo scontro inizia e Godzilla lotta ancora una volta contro il suo rivale, ma in un corpo meccanico e con le sue stesse abilità, raggio atomico incluso. Godzilla non se la cava bene, motivo per cui Kong decide di aiutarlo e insieme riescono a sconfiggere Mechagodzilla. Godzilla ha salvato di nuovo la Terra, ma stavolta si è guadagnato un alleato.

All Hail The King

Godzilla ha una storia cinematografica lunga 70 anni e durante il corso del tempo ci sono state varie interpretazioni. Tuttavia, escluso Godzilla Minus One e Shin Godzilla, di recente Godzilla è diventato uno dei buoni. Ma nel Monstervere fa la sua porca figura, combatte sempre per proteggere l’umanità e la terra, rischiando la sua vita contro altri mostri. La nuova chiave di lettura di Godzilla secondo la Legendary è davvero molto interessante e unica nel suo genere, perché Godzilla qui non è solo un eroe che difende il pianeta, ma è un vero e proprio Dio che la razza umana venerava. Godzilla in questo universo è una figura leggendaria, un Dio che l’uomo invocava quando aveva bisogno di aiuto e Godzilla, così come i suoi antenati, ha sempre dato man forte per evitare che il mondo crollasse. Il Godzilla del Monsterverse quindi è, a tutti gli effetti, eroe dell’umanità.

L’episodio di Aperit-Hero finisce qui, fateci sapere cosa ne pensate di Godzilla nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.