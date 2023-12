Questo Dicembre 2023 arriva Indiana Jones su Disney+!

Indiana Jones torna su Disney+ questo dicembre 2023 con la sua ultima avventura, sarà un mese archeologico per Disney+, Indiana Jones arriva sulla piattaforma streaming con tutte le sue avventure! Preparatevi alla scoperta di reperti archeologici leggendari in un viaggio lungo e pieno di pericoli e di meraviglie

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, quello che è il quinto e capitolo finale della saga con protagonista Harrison Ford arriva in esclusiva su Disney+ insieme a tutti gli altri film di Indiana Jones. Disney+ ora vi permetterà di recuperare tutta la saga targata Lucasfilm e di godervi ben quarant’anni di storia cinematografica. Il primo capitolo, I Predatori dell’Arca Perduta, risale infatti al 1981, mentre il capitolo finale è uscito quest’anno, più di quarant’anni dopo l’inizio di questo franchise diventato cult nella storia del cinema.

Il capitolo finale di Indiana Jones disponibile su Disney+ dall’1 dicembre 2023

Il quinto e ultimo capitolo della saga di Indiana Jones ci racconta di come Indiana affronta la fase della pensione. Il protagonista si ritrova a dover integrarsi in una nuova era, dove si ritira dalle sue avventure e affronta un mondo che sembra aver superato la leggenda dell’archeologo. Tutto cambia, però, con il ritorno di un vecchio rivale in ritorno da un passato di pericoli e caccie al tesoro: Jurgen Voller, interpretato dal talentuoso e carismatico Mads Mikkelsen. Con il suo ritorno, Indiana deve indossare ancora una volta il suo cappello e impugnare la sua frusta per impedire che un antico e potente manufatto finisca nelle mani sbagliate.

Vi ricordiamo che questo è il capitolo finale della saga, ma nel caso non abbiate mai visto un film di Indiana Jones, su Disney+ sono disponibili anche i quattro capitoli precedenti: I predatori dell’Arca Perduta, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, Indiana Jones e l’Ultima Crociata e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo. Questi 5 film attraversano ben 40 anni di storia cinematografica, ma ancora oggi anche i vecchi film sono più che godibili al giorno d’oggi! Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo del cinema e delle serie tv.

