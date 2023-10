In questo nuovo episodio di Anime Breakfast torniamo a toccare la rubrica Anime Breakfast Top, estraendo dal cappello uno dei anime più amati di sempre, ovvero Sailor Moon e andando ad analizzare una classifica che non abbiamo deciso noi.. leggete per saperne di più!

Ispirati dalla nuova sottorubrica della scorsa settimana, Anime Breakfast Chara, in cui abbiamo analizzato lo splendido personaggio di Nami di One Piece, riprendiamo la sottorubrica Top che abbiamo toccato in negli episodi precedenti e gli mettiamo qualche ingrediente in più: ovvero un Anime Breakfast che esplora una classifica sui personaggi preferiti di un anime molto amato. Forse uno degli anime più amati di sempre, molto popolare, ma complesso e pieno di significati, ovvero Sailor Moon.

In questo nuovo episodio di Anime Breakfast vogliamo parlare dei personaggi più amati della serie, prendendo però in considerazione una classifica che è già stata decisa dal pubblico. Si tratta di un sondaggio creato da NHK, servizio pubblico radiotelevisivo giapponese, che si è concluso nel dicembre 2020 chiedendo proprio al pubblico quale fosse il personaggio preferito di tutto l’universo di Sailor Moon. La classifica completa conta ben cinquanta posizioni e noi oggi prenderemo le prime dieci e le commenteremo insieme, proprio come se stessimo facendo una chiacchierata in un brunch della domenica!

La classifica completa di NHK |Anime Breakfast Top: i personaggi più amati di Sailor Moon

La classifica completa con cinquanta posizioni pubblicata da NHK è stata decisa dal pubblico che ha potuto votare rispondendo al sondaggio. Come possiamo vedere, è ricca di personaggi principali e secondari che si sono guadagnati anche le prime posizioni.

Sailor Uranus Sailor Moon Haruka Tenoh Minako Aino Kou Seiya Michiru Kaioh Sailor Saturn Makoto Kino Ami Mizuno Sailor Mercury Fisheye Sailor Venus Princess Serenity Sailor Neptune Usagi Tsukino Sailor Mars Hotaru Tomoe Luna (forma umana) Black Lady Sailor Jupiter Rei Hino Sailor Pluto Chibiusa Prince Demande Sailor Chibimoon Mamoru Chiba Tuxedo Mask Kō Yaten Nephrite Luna Sailor V Zoisite Helios/Pegasus Neo Queen Serenity Sailor Star Fighter Prince Saphir Naru Osaka Sailor Star Healer Koan Eudial Usagi Princess Small Lady Serenity Prince Endymion PallaPalla Kunzite Berthier Tiger’s Eye Artemis Setsuna Meioh Mistress Nine Sailor Galaxia

Sailor Mercury |Anime Breakfast Top: i personaggi più amati di Sailor Moon

Iniziamo a commentare il decimo e il nono posto deciso dal pubblico, ovvero Sailor Mercury e Ami Mizumo. La doppia posizione perché il sondaggio prendeva in considerazione non solo il personaggio guerriero, ma anche quello nelle vesti formali di tutti i giorni. Aspetto che è stato molto apprezzato dal pubblico e che ha messo Ami Mizumo nella top ten sia come guerriera sailor sia come studentessa modello. Un personaggio molto interessante all’interno di un anime così lungo perché cresce insieme allo spettatore in ogni episodio. Anche per questo motivo Ami e Sailor Mercury sono così amate: una guerriera che mai usa violenza fisica, ma si limita a sferrare i suoi attacchi, all’inizio della serie solo per difendersi.

Questo infatti, la faceva sentire debole, perché il suo “bolle di nebbia” era solo difensivo, ma poi nel corso degli episodi, sfrutta a pieno il potere dell’acqua di Mercurio per trasformarla in tutti i suoi stati, solida, liquida e gassosa. L’intelligenza straordinaria di Ami, si nota anche nel suo profilo da guerriera Sailor: si muove prima con la mente e poi con le azioni, dando molta forza a tutto il suo gruppo di amiche e compagne.

Makoto Kino | Anime Breakfast Top: i personaggi più amati di Sailor Moon

Makoto Kino è una ragazza forte, determinata, autonoma che sogna di diventare fioraia e quando si trasforma in guerriera Sailor diventa Sailor Jupiter, guerriera del pianeta di Giove, appartenente al gruppo delle guerriere divine a difesa della Principessa della Luna. Fisicamente è la più forte, proprio come personaggio, non solo come guerriera, infatti anche il suo approccio è energico e apparentemente aggressivo, ma in realtà è solitaria e molto sensibile. Si tratta della penultima guerriera che viene reclutata all’interno del gruppo e con il suo colore verde predominante degli occhi e degli abiti sicuramente colpisce molto a livello estetico.

Sailor Saturn | Anime Breakfast Top: i personaggi più amati di Sailor Moon

Sailor Saturn, al settimo posto è uno dei personaggi secondari, però con una personalità e un’estetica tale da entrare con sicurezza nella top dieci. Inizialmente guerriera della morte e della distruzione, riceve il dono della rinascita e diventa guerriera della rinascita e della distruzione, sempre per nome del pianeta di Saturno. Una guerriera misteriosa, solitaria, taciturna, ma molto potente e dal punto di vista dell’animazione, di grande fascino, contornata dal colore viola che le dona un ulteriore alone di forza e di mistero.

Michiru Kaioh | Anime Breakfast Top: i personaggi più amati di Sailor Moon

Rimaniamo su uno dei personaggi secondari sul piano narrativo, ma che nei suoi momenti della serie si è presa molto spazio grazie al suo ruolo e al suo carattere. Parliamo di Michiru Kaioh, ovvero Sailor Nettuno, che governa i poteri del pianeta Nettuno. Prima della trasformazione di guerriera, Michiru Kaioh è un personaggio molto affascinante, perché porta con sé una grande eleganza e un approccio molto raffinato e maturo alla vita. Una ragazza sempre gentile e calma, si distingue delle cinque protagoniste che sono invece molto caotiche, energiche e giustamente adolescenti quando non sono guerriere sailor. Proprio per questo può apparire come fredda e snob, ma in realtà come guerriera è sempre pronta a sacrificarsi per le altre compagne e per la salvezza dell’umanità. Come personaggio secondario è molto amato anche perché la sua storia si intreccia con quella di Haruka, di cui parleremo nelle prossime righe.

Kou Seiya | Anime Breakfast Top: i personaggi più amati di Sailor Moon

Un personaggio che fa la sua comparsa nella quinta stagione della serie anime, ovvero nel finale dell’arco narrativo. Entra come personaggio appartenente al gruppo musicale degli Three Lights, nella sua trasformazione diventa uno delle guerriere Stalight, appartenente a pianeti esterni al sistema solare e quindi delle sue guerriere. Innamorato di Usagi, ovvero della protagonista, appare come sicuro di sè e spaccone, ma in realtà è molto leale e sensibile. Proprio il suo amore per Usagi lo rende protagonista di alcune delle scene più emozionanti e intense, perché è un personaggio che non si tira mai indietro a livello emotivo ed è molto sicuro di quello che prova.

Minako Aino | Anime Breakfast Top: i personaggi più amati di Sailor Moon

Alla quarta posizione troviamo Minako, che nella sua trasformazione è Sailor Venus, del pianeta di Venere, quinta guerriera ad arruolarsi nel gruppo delle guerriere a difesa della Principessa della Luna. Minako è molto simile a Usagi, energica, caotica, pigra, ritardataria, questo fa di lei un personaggio molto simpatico perché è travolgente. A livello di animazione grafica è molto bella e affascinante, anche se dal punto di vista sentimentale non ha molta fortuna e non le sono dedicate molte storie durature.

Sailor Moon | Anime Breakfast Top: i personaggi più amati di Sailor Moon

Entriamo finalmente nella top 3 di questa classifica decisa dai fan della serie, ma facendo un piccolo salto di posizione. Andiamo infatti direttamente al secondo posto e presto scoprirete il motivo. La protagonista, colei che tiene insieme le redini di tutti i personaggi e di tutti gli episodi, ovvero Sailor Moon, la troviamo al secondo posto.

Una posizione ottimale per una serie così ricca di personaggi interessanti e così lunga e complessa in cui il protagonista spesso può perdersi nell’universo narrativo. Come Sailor Mercury è uno dei personaggi che cresce maggiormente all’interno della serie, perché nasce come una guerriera piuttosto insicura di tutte le responsabilità che si ritrova sulle spalle, ma matura molto come leader e come combattente nel corso delle stagioni.

Sailor Moon è il personaggio che fa da collante a tutti gli eventi della serie e permette anche l’inserimento di altri grandiosi personaggi secondari, alcuni dei quali abbiamo già citato in questa classifica. Il suo personaggio da guerriera è molto diverso da quello quotidiano di Usagi, che infatti ritroviamo al quindicesimo posto ed è sicuramente più immatura e caotica. Una guerriera Sailor che nel corso delle stagioni non si tira mai indietro nelle battaglie e riesce a coinvolgere tutte le sue compagne grazie al suo spirito di sacrificio e volontà.

Sailor Uranus | Anime Breakfast Top: i personaggi più amati di Sailor Moon

Non è di Sailor Moon il primo posto della classifica dei personaggi più amati della serie, ma è detenuto da un altro personaggio secondario che oltre al primo posto di prende anche il terzo. Si tratta di Sailor Uranus, ovvero Haruka Tenoh, personaggio tecnicamente secondario la cui storyline è intrecciata a quella di Michiru di cui abbiamo scritto al sesto posto. Si tratta di un personaggio amatissimo, sia come guerriera del pianeta di Urano sia come personaggio nelle vesti quotidiane. Le ragioni stanno proprio nella sua costruzione e di quello che ha fatto scaturire all’interno della serie intera: ovvero un personaggio intenso, complesso e misterioso. Haruka è spesso scambiata per un ragazzo dagli altri personaggi appena fa la sua comparsa nella serie, perchè porta con sè un fascino androgino sia nell’aspetto sia nell’abbigliamento.

Il suo rapporto con Michiru è stato una delle censure più clamorose nella storia degli anime trasmessi in Italia, perché si è sempre insistito sul fatto che le sue fossero solo amiche, modificando anche i dialoghi nel doppiaggio. Invece, le due guerriere hanno una relazione e questo diventa sempre più evidente nel corso della trama, sia anime sia manga. Come guerriera, ha affascinato una generazione intera con il suo “colpo di Urano” travolgente anche da vedere come movimento che somiglia quasi ad un passo di danza. La sua estetica accanto a Michiru è di grande armonia ed equilibrio, rendendo quindi i due personaggi insieme ancora più forti e convincenti.

La vostra opinione

La classifica dei dieci personaggi più amati di Sailor Moon si conclude qui e così anche il nostro commento che ci trova in parte d’accordo con quanto deciso dal grande pubblico, anche se ci sono alcune esclusioni eccellenti nei primi posti. Uno di questi è Sailor Mars che sicuramente si meritava un posto nei primi dieci proprio per il suo carattere di grande personalità e il suo fascino estetico. Vogliamo sapere cosa ne pensate, se siete d’accordo con questa classifica di tre anni fa e quindi vi chiediamo, quali sono i vostri personaggi più amati di Sailor Moon?

