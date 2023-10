Lies Of P: un nuovo trailer con i voti della stampa

Lies of P si mostra con un nuovo trailer per celebrare i riconoscimenti ottenuti dalla stampa. Vediamolo insieme in quest’articolo

Un nuovo trailer è attualmente disponibile per Lies Of P (di cui potete leggere la nostra recensione), attualmente disponibile sulle console PlayStation, Xbox e Windows Pc. Il titolo, infatti, ha riscosso un enorme successo sia dal punto di vista della critica internazionale sia di pubblico. Proprio per questo motivo, il team di sviluppo Neowiz ha deciso di celebrare l’occasione con un nuovo video promozionale e, inoltre, anche per mostrare il sistema di combattimento a quelli che ancora non l’hanno giocato.

Il nuovo trailer di Lies Of P

Nel nuovo trailer, Lies of P si mostra in tutto il suo splendore. Ispirato alla fiaba di Pinocchio, in questo gioco vestiremo i panni di P, costretto a vagare per le strade di Krat nella speranza di ritrovare Mr. Geppetto. Nel video è possibile vedere il segreto del successo del titolo di Neowiz: in un’industria videoludica, ormai satura di giochi souls-like, Lies of P si dimostra innovativo con un sistema di combattimento all’avanguardia e divertente; la demo pre-lancio non è ormai che un triste ricordo.

Le emozioni e la gratitudine sentite da parte dei fan e dei media per tutto il supporto positivo è forte oggi tanto quanto abbiamo iniziato a ricevere i primi feedback e le prime recensioni. Non vi preoccupate, non abbiamo ancora finito! Il primo aggiornamento è già disponibile ma non è finita qui – ce ne saranno anche altri. Non vedo l’ora di mostrarvi cosa abbiamo in serbo per voi” – Ji Won Choi, Game Director

Infatti, il titolo souls-like ha appena subito un primo aggiornamento in cui gli sviluppatori hanno cercato di semplificare alcuni aspetti difficili del gioco. Avete già provato Lies of P? Fateci sapere qui sotto nei commenti le vostre impressioni, e come sempre non dimenticate di restare sintonizzati su tuttotek.it per ulteriori notizie sul mondo videoludico e non solo. Per, invece, aumentare il backlog della vostra libreria vi suggeriamo le offerte su Instant Gaming.