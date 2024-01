Dove vedere Sinner-Medvedev: finale Australian Open in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Medvedev in TV o in streaming? Ecco come seguire l’attesissima finale degli Australian Open attraverso varie piattaforme

Il tennis sta dando grandi soddisfazioni agli appassionati di sport in questi ultimi anni. L’ultima è arrivata con la vittoria di Jannik Sinner sul campione serbo Djokovic alle semifinali degli Australian Open, garantendo all’atleta italiano un biglietto per la finale contro il russo Daniil Medvedev. Sinner ha già battuto il russo ben 3 volte nel 2023, dopo essere stato sconfitto dal russo varie volte in altri tornei del passato. Si tratta della prima finale per il nostro campione in uno dei tornei del Grande Slam e si merita tutto il nostro sostegno. Se non avete già prenotato un volo per l’Australia, ecco quindi come vedere Sinner-Medvedev, la prima grande finale di questa stagione tennistica!

Dove vedere Sinner-Medvedev, finale Australian Open in TV

Sarà possibile seguire la finale degli Australian Open in TV a partire dalle ore 9:30 italiane di domenica 28 gennaio. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, canale 210 di Sky. Per chi non lo sapesse, Eurosport 1 è un network televisivo sportivo a pagamento che trasmette eventi sportivi di ogni genere in tantissimi paesi d’Europa e non solo. Questo significa che purtroppo non sarà trasmesso in chiaro, anche se molti appassionati di sport avrebbero voluto seguirlo.

Dove vedere Sinner-Medvedev, finale Australian Open in Streaming

Per i non abbonati a Sky però ci sono una serie di alternative per vedere la finale del primo torneo del Grande Slam in diretta streaming. Potrete anche utilizzare il cellulare quindi se siete fuori per godervi il match anche fuori casa. Vediamo le varie alternative:

Now TV : abbonandosi, mette a disposizione tutta l’offerta sport di Sky, che comprende oltre al tennis anche il grande calcio con la Serie A e coppe UEFA, la Serie BKT e della Serie C, oltre a Formula 1, MotoGP e il basket. Il costo per un mese è di 14,99 euro , ma scende a 9,99 euro in caso di abbonamento annuale. Se desiderate abbonarvi o anche solo per maggiori informazioni CLICCATE QUI

DAZN : il pacchetto che include i canali Eurosport contiene i più importanti tornei di tennis tra cui l'Australian Open, ma anche il basket italiano ed europeo, la UFC, la boxe, il volley, il calcio femminile, il rugby e una selezione di partite di football americano NFL. Il costo è di 11,99 euro al mese. Se desiderate anche il calcio si parte da 34,99 euro al mese. Se desiderate abbonarvi o anche solo per maggiori informazioni CLICCATE QUI

Altre opportunità

Per gli abbonati ai servizi Sky c’è la possibilità di utilizzare Sky Go, l’applicazione per dispositivi mobili che consente di godere dei pacchetti che abbiamo sottoscritto anche fuori casa. Anche Discovery+ consentirà di seguire il match Sinner-Medvedev ma non ha un catalogo sportivo esteso come i servizi citati in precedenza. Se vi interessa seguire il tennis anche in futuro comunque vi consigliamo di seguire la nostra guida dedicata! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!