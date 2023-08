Grandi novità nel catalogo Prime Video da settembre, soprattutto per i nostalgici e gli amanti degli anime che presto potranno vedere Lady Oscar in tutti i suoi episodi

Il mese di agosto si conclude con una grande notizia per tutti gli appassionati di anime e cartoni animati, soprattutto i più nostalgici e questa notizia riguarda il celebre Lady Oscar. Il cartone animato giapponese a cui abbiamo dedicato un episodio della nostra rubrica Anime Breakfast della domenica mattina, sta per arrivare su Prime Video, dal 1 settembre, disponibile in tutti i suoi episodi.

Lady Oscar: disponibile su Prime video da settembre

Nella nostra rubrica abbiamo ricordato il cartone animato in prossimità del giorno di celebrazione della rivoluzione francese con la Presa della Bastiglia, che per gli amanti del cartone Lady Oscar è una data che ricorda i drammatici eventi degli ultimi episodi. La serie animata è infatti incentrata sulla storia di Oscar, una donna a comando della Guardia Reale di Francia, per volere del padre. Suo padre, Generale militare voleva appunto un maschio per proseguire la sua discendenza nella professione militare e ha così deciso di far credere a tutti che sua figlia fosse un uomo, addestrandola alle arti del combattimento.

La serie sarà finalmente disponibile on demand ed è perfetta per una maratona nostalgica e anche per far avvicinare le nuove generazioni a questo tipo di animazione e di narrazione, che mescola il dramma alla narrazione storica. Oltretutto, come è accaduto per molte serie di animazione giapponese giunte in Italia, anche Lady Oscar fu vittima di molte censure nella sua programmazione italiana negli anni ’90. La sua presenza su Prime Video permetterà al pubblico di poterla vedere integralmente senza censure o tagli e per molti sarà quindi la prima volta.

Insieme a Lady Oscar, su Prime Video dal 1 settembre è disponibile un altro grande anime e si tratta di City Hunter, che ha segnato di primi anni ’90. Con queste scelte, Prime Video si conferma sempre molto vicino al mondo dell’animazione e dei suoi prodotti seriali e la speranza è che possa continuare in questa direzione, andando ad ampliare sempre di più il catalogo.

