Akira Kurosawa: la top 10 dei suoi migliori film

Scopriamo insieme attraverso questo speciale, la top 10 dei migliori film del celebre regista Akira Kurosawa. Da I sette samurai fino a Ran; ripercorriamo alcuni dei film e temi più celebri realizzati

Almeno uno volta nella vita non si può non citare il celebre nome di Akira Kurosawa. Regista e sceneggiatore giapponese, viene considerato ancora oggi uno dei più grandi registi rivoluzionari nel panorama della storia del cinema. Dotato di uno stile in perfetto equilibrio tra forma, contenuto ed estrema sensibilità registica; attraverso i suoi racconti e i suoi personaggi caratteristici, ha saputo costruire un ponte tra Oriente ed Occidente; rappresentando una fonte di stima e ispirazione per i registi della New Hollywood come Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg e George Lucas.

Nato nel 1910, ha saputo collezionare una ricca carriera e Premi di successo come il Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia 1982 e del premio Oscar alla Carriera nel 1989.

Scopriamo insieme la top 10 dei migliori film e personaggi disegnati dal regista Akira Kurosawa.

10. Rashomon (1950) | la top 10 dei migliori film di Akira Kurosawa

Il nostro speciale sui migliori film inseriti nella top 10 diretti da AkiraKurosawa; inizia con il grande classico Rashomon del 1950. Tratto dai due racconti di Ryūnosuke Akutagawa; rappresenta il dodicesimo lungometraggio diretto Akira Kurosawa, opera che consacrò l’entrata del cinema Orientale nel mondo Occidentale.

Una rappresentazione profonda sulla visione di realtà e verità, attraverso le sfumature più ampie del linguaggio e del contenuto. Un progetto dotato di suoni e immagini, uniti attraverso un uso caratteristico e dominante del montaggio, fatto per esaltare e coinvolgere lo spettatore nell’incertezza dei fatti. Difatti, la storia stessa si costruisce attorno ad un indagine di un atroce assassinio di un samurai e lo stupro di sua moglie per mano del bandito Tajômaru.

Il film Rashomon, ha dominato nel 1951 il Festival di Venezia, conquistando insignito del Leone d’Oro. Solo mesi pochi più tardi, riuscì a conquistare anche l’America, ottenendo l’Oscar come miglior film straniero.

9. Vivere (1952) | la top 10 dei migliori film di Akira Kurosawa

Un altro grande successo valido per essere menzionato nella top 10 dei migliori film di Akira Kurosawa; è il film Vivere del 1952. Ambientato in Giappone; Kurosawa ci mostra con grande sensibilità e profondità critica, l’esplorazione e la scoperta della morte; in una visione realistica e intensa della messa in scena dell’esistenzialismo umano.

Attraverso una fusione di lingua(1954)ggio tra noir e poliziesco; il film trae ispirazione al racconto di Lev Tolstoj, La morte di Ivan Il’ic. In un racconto di un Giappone post-bellico, muove la sua storia sulle ultime settimane di Kanji Watanabe (Takashi Shimura). Venuto a conoscenza di un mare incurabile; percorre i suoi ultimi attimi a braccio con la morte, scoprendo in un bilancio esistenziale in scena del bilancio esistenziale colori e sensazioni da sempre tenuti nascosti.

8. I sette Samurai (1954) | la top 10 dei migliori film di Akira Kurosawa

Tra i capolavori assoluti ed epici diretti da Akira Kurosawa, I sette Samurai del 1954 merita una menzione d’onore nella top 10 dei capolavori assoluti. Opera ambiziosa, rappresenta ancora oggi una colonna portante della storia del cinema, consacrando Kurosawa nel panorama internazionale.

La supremazia e la voglia di potere nelle vicissitudini di un’epoca ormai persa nel tempo. La rivoluzione nella storia e sulla pellicola, attraverso le vicende di un Giappone del sedicesimo secolo. Sette samurai mercenari vengono assoldati per difendere un villaggio dai saccheggiamenti di una banda di malviventi. Dotato di una caratterizzazione attenta dei personaggi, del suono e della messa in scena, in un perfetto quadro contemporaneo.

La pellicola ha vinto il Leone d’Argento a Venezia grazie ad un’interpretazione strepitosa di Toshiro Mifune; è stato oggetto del remake in chiave western diretto da John Sturges, I magnifici sette.

7. Il trono di sangue (1957)| la top 10 dei migliori film di Akira Kurosawa

Un riadattamento del Macbeth Shakespeariano nel Giappone del XVI secolo. Protagonista Taketoki Washizu (interpretata dall’affezionato attore feticcio, Toshirò Mifune), nel ruolo di un nobile assetato di potere e ciecato dalla propria ambizione. Destinato alla gloria, un tremendo eccidio cadrà sul suo percorso. Seguito dal volto della Lady MacBeth fredda, letale (interpretata da Isuzu Yamada); una vendetta consumata in una visione struggente e suggestiva. Un penetrante sguardo in un continuo conflitto tra realtà e fantasia, sul tradimento e lealtà.

Film omaggio alla sua tradizione di formazione; Il trono di sangue (1957) rientra nella lista dei film in concorso in è in Europa alla mostra del cinema di Venezia.

6. La fortezza nascosta (1958)| la top 10 dei migliori film di Akira Kurosawa

Nella top 10 dei migliori titoli, La fortezza nascosta del 1958. Film on the road; vede ancora protagonista l’inimitabile Toshiro Mifune. Appartenente al filone jidai-geki, ovvero le storie di samurai nell’epoca Tokugawa; Akira Kurosawa realizza un progetto nuovo e distaccato dalle precedenti pellicole. La storia della giovanissima principessa Yuki (Misa Uehara), in fuga in territori nemici dopo una sconfitta e la morte del padre, scortata dal generale Rokurota Makabe (Toshiro Mifune).

Film vertice della filmografia di Akira Kurosawa, nella sua voglia di disimpegno e leggerezza nella storia, riesce a sorprendere lo spettatore attraverso momenti leggeri e ironici, con un uso dinamico della macchina da presa. Ricco di spunti critici e riflessioni verso il rigore e l’onore in modo colorato; riesce a donare agli spettatori sequenze curate ad alto impatto visivo.

Premiato al Festival di Berlino; La fortezza nascosta ha un’influenza primaria sulla saga di Star Wars di George Lucas.

5. La sfida del samurai (1961) | la top 10 dei migliori film di Akira Kurosawa

Altro grande capolavoro degno di entrare nella top 10, è il film La sfida del samurai (1961). Pellicola che ha dato vita al grande genere spaghetti-western; racchiude una straordinaria opera capace di coinvolgere lo spettatore in ogni minimo dettaglio. Opera ricca grandi suggestioni visive, Akira Kurosawa porta sullo schermo una storia destinata a diventare iconica sull’immaginario collettivo cinematografico, arrivando a toccare registi del calibro di Sergio Leone.

La storia prende forma nel XVII secolo. Protagonista un samurai vagabondo giunto in un villaggio insanguinato dalla guerra tra due clan. Con machiavellica strategia, diventa l’ago della bilancia mettendo gli uni contro gli altri.

Un film contornato dal perfetto equilibrio tra azione, dramma e commedia, arricchiti dalla suspance e snodi narrativi innovativi, in una spiccata propensione per l’epica picaresca. Presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, con Toshirō Mifune vincitore della prestigiosa Coppa Volpi in qualità di miglior attore.

4. Anatomia di un rapimento (1963) | la top 10 dei migliori film di Akira Kurosawa

Anatomia di un rapimento del 1963 rappresenta per il noto regista Akira Kurosawa, un altro esempio sull’uso del genere noir contaminato da elementi variegati; con il fine di creare un linguaggio unico e ricco di sfaccettature. Tratto da un romanzo di Evan Hunter alias Ed McBain; una pellicola fluida ed intrigante, con un analisi costante sull’etica e la morale.

Spaccato a metà, la storia di sofferma su dirigente di un’azienda di scarpe diventa vittima di un’estorsione quando il figlio del suo autista viene rapito e trattenuto per chiedere un riscatto. Un viaggio nel male e nella società americana sporca e colma di vizi; evidenziata nell’uso del colore rosso, come macchia invadente nel quadro dipinto in bianco e nero.

3.Il piccolo uomo delle grandi pianure (1975) | la top 10 dei migliori film di Akira Kurosawa

Film spartiacque nella carriera di Akira Kurosawa; Il piccolo uomo delle grandi pianure del 1975, è il film più sentito della carriera del regista. Ideato dopo la forte crisi esistenziale che lo portò ad un passo dalla morte con il tentato suicidio; rappresenta una perfetta trasposizione in pellicola di un vero poema.

Un encomio sentito alla bellezza della natura e il suo legame con l’essere umano. Girato in una lingua diversa dal giapponese, prende spunto dalle letture dei testi biografici dell’esploratore russo Vladimir Arsen’ev. Per la prima volta ambientato fuori dal mondo Orientale; in una Russia selvaggia, prende piede la forte amicizia fra un topografo dell’esercito imperiale e un nomade della Siberia. Una storia unica vissuta nel fiume di emozioni visive, unite alla magia della natura in luoghi splendidi e selvaggi; ancora incontaminati dalla ferocia umana.

Vincitore del secondo Premio Oscar come miglior film straniero, si distingue ancora oggi per l’impatto visivo emozionale volta ad unificare indissolubilmente, culture, visioni e razze differenti.

2. Ran (1985) | la top 10 dei migliori film di Akira Kurosawa

Altra imponente pellicola suggerita nella top 10 dei migliori film di Akira Kurosawa, è Ran del 1985. Riadattamento dell’opera Shakespeariana di Re Lear ambientata nel Giappone feudale. Protagonista il sovrano Hidetora Ichimonji, prossimo nella suddivisione del proprio regno fra i tre principi suoi figli. Ansiosi di mantenere il potere acquisito, due dei maggiori decidono di rinnegare il padre; precipitando inesorabilmente verso il baratro della follia.

La lettura profonda dell’anima in modo potente, con una cura dell’immagine nella sua composizione sequenziale, perfetta e sinuosa. Come in un quadro geometrico perfetto e calcolato; la tragedia Shakespeariana si divincola in tre ore di espressa bellezza, in un ritratto doloroso della follia umana. Film Premio Oscar nella categoria di migliori costumi, è valso anche come unica nomination nella categoria di miglior regista.

1 Sogni (1990) | la top 10 dei migliori film di Akira Kurosawa

Nella top 10 dei migliori film , concludiamo il nostro viaggio con la pellicola, Sogni del 1990. Ultima pellicola del regista Akira Kurosawa, viene visto come un testamento finale al termine della sua carriera. Uno sfondo di riflessione verso le nuove generazioni, intrappolati in un mondo in totale decadimento.

Le trame complesse e profonde vissute attraverso otto episodi. Una descrizione astratta ma al contempo tangibile di Kurosawa; legata alla visione onirica ondeggiante in una costante ricerca di equilibrio. Con immagini che si tramutano in un disperato appello volto a non rimanere inascoltato. Akira Kurosawa immagina l’apocalisse, incontrando presenze demoniache e deformi, in un Giappone ferito.

Conclusioni

Questi sono stati alcuni dei migliori film più importanti e d’impatto della carriera cinematografica di Akira Kurosawa. Di grande contributo a gettare le basi per un cinema innovativo e sperimentale; è tutt’oggi difficile trovare un regista con lo stesso spirito creativo degno di arrivare al suo livello.

Con un senso di umanità, comprensione e forte empatia, fronteggia le più grande avversità nelle trame attraverso le forme e le scelte più ardue e ambigue legato all’animo umano.

