Festival di Venezia 2023: il poster dell’ottantesima Mostra

Per il sesto anno consecutivo, è l’illustratore e autore italiano Lorenzo Mattotti a firmare l’immagine del manifesto ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, giunta all’ottantesima edizione, che si terrà dal 30 agosto al 9 settembre 2023. Lo stesso Mattotti, che ha messo la firma anche sulla sigla ufficiale del festival, ha spiegato il significato della sua creazione.

L’immagine si ispira alla tradizione del cinema on the road e vuole in questo modo esprimere sentimenti di libertà, di avventura, di scoperta di nuovi territori. Ho giocato con la grafica per rappresentare mondi nuovi da esplorare attraverso il Cinema. Siamo convinti che ci sia un grande futuro proprio per il Cinema che guarda lontano e si avventura verso nuove strade. Inoltre, quest’anno la Mostra festeggia la sua 80. edizione e abbiamo voluto ricordarlo nel numero che appare sulla targa di un’automobile di fantasia. Naturalmente sono tanti i film che possono essere evocati guardando questa immagine, ad esempio Il sorpasso, Easy Rider o Thelma e Louise. Ciascuno trovi il suo film on the road. È un augurio per il Cinema, che vada lontano e corra verso il futuro. Un futuro fatto di esplorazioni, alla ricerca di nuove frontiere: un Cinema luminoso e colorato.