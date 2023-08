Barbie: un flash mob per il compleanno di Greta Gerwig

Per celebrare il 40° compleanno di Greta Gerwig, Ryan Gosling ha deciso di organizzare un meraviglioso flash mob, in pieno stile Barbie



Barbie si è rivelato un successo clamoroso di botteghino e pubblico, regalando a Greta Gerwig il titolo di prima regista al mondo ad aver incassato 1 miliardo al box office giusto in tempo per il suo 40° compleanno. Per l’occasione anche Ryan Gosling, interprete di Ken, ha voluto omaggiare la regista con una sorpresa in pieno stile Barbie, organizzando un esilarante flash mob sulle note di un mashup con le canzoni del film.

Il video dell’esilarante esibizione è stato postato sul profilo ufficiale del film e mostra alcuni ballerini dar vita a una coreografia spettacolare. La performance inizia con I’m just Ken, la canzone in cui lo storico fidanzato della Barbie di Margot Robbie esprime i suoi sentimenti e le sue fragilità, canzone entrata nella Billboard 100, la classifica americana dei singoli.

Ryan Gosling e l’esilarante flash mob in stile Barbie per Greta Gerwig

La regista si è vista invadere l’appartamento diversi performers nelle vesti di Ken e Barbie, che hanno danzato sulle note di alcune delle più iconiche canzoni del film, come Dance the Night di Dua Lipa, rendendo estatica e commossa Gerwig. Nella didascalia che accompagna il video del flash mob si legge:

Come un Ken sa.. A volte, l’unico modo di esprimere i tuoi sentimenti è attraverso una canzone e un ballo! Ken Ryan ha inviato questi Barbie e Ken speciali per iniziare con le giuste emozioni il compleanno di Greta!

Barbie è oramai un fenomeno globale, che ha permesso alle sale di riempirsi di persone di tutte le età in outfit rosa, diventando uno dei maggiori incassi della storia del cinema dal dopo pandemia, grazie a una storia apparentemente glitterata che dà voce alle contraddizioni del mondo femminile e dell’essere donna in una società dominata dal patriarcato.

