A scuola di game design: parte 3, Yoshiaki Koizumi

Non solo Hideo Kojima: anche Nintendo ha il suo “anti-Shigeru Miyamoto” in fatto di game design, ovvero l’unico e solo Yoshiaki Koizumi

Parlando di Hideo Kojima abbiamo definito il visionario come l’antitesi del suo mentore (dichiarato testualmente come tale) Shigeru Miyamoto, ma spesso si tende a dimenticare che anche tra i pilastri di game design di Nintendo stessa si cela una figura analoga: quella di Yoshiaki Koizumi. Va fatta una premessa: in teoria, Miyamoto preferisce smentire le accuse che lo vedono eccedere di zelo nel mettere il gameplay al primo posto. Il capomastro della Grande N si è dichiarato come non per forza contrario a una trama solida. E in questa sede siamo ben felici di confutare tali affermazioni in quanto castronerie. Salvo qualche eccezione, la filosofia di Miyamoto consiste poco in “gameplay first” e più in “gameplay only”. Ed è qui che entra in gioco Koizumi.

Non c’è Hollywood senza sceneggiatori | A scuola di game design con Yoshiaki Koizumi

Nato il 29 aprile 1968 nella regione Chūbu del Giappone centrale, Yoshiaki Koizumi riceve le sue prime lezioni di game design giocando a Super Mario Bros. 2, per la precisione a ventuno anni su un Famicom (da noi NES) preso in prestito. Laureatosi nel dipartimento di pianificazione concettuale visiva alla Università delle Arti di Osaka, Koizumi si è specializzato nella recitazione teatrale, nel cinema, nell’animazione e, sebbene in misura minore, come storyboarder. La sua intenzione era quella di diventare regista (vi ricorda qualcuno?) ma si è unito a Nintendo con lo scopo di perseguire una narrazione possibile solo nei videogiochi. Galeotta, in tal senso, fu la vicinanza della sede all’ateneo!

Ritorno al passato | A scuola di game design con Yoshiaki Koizumi

Unitosi a Nintendo nell’aprile del 1991, Koizumi si è occupato di arte, layout e testo del manuale di The Legend of Zelda: A Link to The Past. Ricorderete dal nostro speciale sulla creazione di Hyrule la storia delle tre dee. Ebbene, la backstory di A Link to the Past è farina del sacco di Koizumi! Così come lo è la trama di un altro Zelda di cui il game designer avrebbe solo dovuto creare il manuale, Link’s Awakening. Non solo: i dialoghi con gli isolani, le frasi del gufo e persino il personaggio del Pesce Vento sono opera sua. Un esperimento di Koizumi che mai venne alla luce, invece, fu un remake poligonale a scorrimento laterale di Zelda II: The Adventure of Link, in cui si combatte con le regole del chanbara (Nintendo Switch Sports). È con Super Mario 64 che inizia effettivamente il sodalizio con Miyamoto: con i ritocchi alle animazioni subacquee di Mario.

Suonala ancora, Link | A scuola di game design con Yoshiaki Koizumi

Durante lo sviluppo di Super Mario 64, la Grande N inizia a gettare le basi per un The Legend of Zelda tridimensionale inizialmente più improntato sugli enigmi (e sui quadri, come ci ricorda lo scontro con Spettro Ganon). Insieme a Toru Osawa e Jin Ikeda, Koizumi plasma Ocarina of Time. Durante la visita al Toei Kyoto Studio Park suggerita da Osawa, Koizumi nota durante un’esibizione che uno degli attori (nel ruolo di ninja) ha attaccato il samurai protagonista mentre gli altri aspettavano il loro turno. Il combattimento “quasi a turni” di Ocarina of Time, Z-targeting incluso, è nato così. Nel frattempo, Miyamoto ha accorciato parecchio il metaforico guinzaglio di Koizumi, che dopo la storia “troppo strana” di Link’s Awakening “non gli avrebbe mai più concesso” di fare una cosa del genere. E naturalmente, da narratore qual è, Koizumi prese il tutto come un complimento!

C’è stranezza e stranezza | A scuola di game design con Yoshiaki Koizumi

In seguito a Ocarina of Time, Koizumi stava revisionando una versione videoludica di guardie e ladri. Lo scopo? Catturare il criminale nel corso di una settimana in-game, o un’ora in tempo reale. Neanche questo venne alla luce, in favore di un aiuto nello sviluppo di The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Koizumi ha mantenuto l’idea e, per una pura coincidenza, è pure riuscito a fonderla con un’altra di Miyamoto. Quest’ultimo voleva infatti uno Zelda rigiocabile a oltranza, motivo a cui dobbiamo la luna e il ciclo dei tre giorni di Termina. Vero: il gameplay ha motivato il tutto, ma lo sviluppo frettoloso del gioco ha costretto Miyamoto ad allentare il sopracitato guinzaglio. Da Eiji Aonuma vengono i momenti comici del gioco, e da Koizumi la trama principale: realistica e, spesso e volentieri, opprimente.

“È sepolta sotto l’albero che c’è su quella collina!” | A scuola di game design con Yoshiaki Koizumi

Non c’è molto da dire su Donkey Kong: Jungle Beat, al di fuori di una visuale a scorrimento laterale come scappatoia per l’eterna guerra tra platformer 3D e telecamera. Molto più interessante, invece, è Super Mario Galaxy. La trama del gioco è molto semplice: Bowser rapisce Peach, la porta al centro dell’universo e da lì intende sfruttare il potere del cosmo per dominare sul creato. Tuttavia, il motivo per cui tutti ricordano Galaxy oggigiorno (oltre a un level design sublime) è la backstory di Rosalinda e degli Sfavillotti (motivo per cui il personaggio di Baby Rosalinda in Mario Kart 8 Deluxe manca un po’ di senso, ndr). Come ha fatto Koizumi a mettere una storia in un gioco di Mario, dunque? Sarà piaciuta a Miyamoto? A posteriori forse sì, visto che quest’ultimo non lo sapeva nemmeno!

La galassia gira per tutti | A scuola di game design con Yoshiaki Koizumi

Trama a parte, Super Mario Galaxy si rifà anche a Donkey Kong Jungle Beat per un motivo di game design vero e proprio. Là dove il secondo aggirava il problema della telecamera, il primo ha pensato bene di optare per livelli più “sferici”, e pertanto meno soggetti alle inquadrature. Naturalmente, però, Super Mario Galaxy 2 si è ripromesso di fare dietrofront su molte delle innovazioni di Koizumi, sia a livello narrativo (la scena introduttiva sembra quasi fare il verso al libro di Rosalinda) che in fatto di gameplay (il quartier generale di Mario è ora un mezzo per accedere ad una più classica schermata della mappa). Ma non tutto il male vien per nuocere: in seguito, Koizumi ha fatto progressi nella Grande N, e oggi è produttore di Nintendo Switch, console che Satoru Iwata non ha fatto in tempo a vedere sugli scaffali. Oltre ad essere il suo successore in molti Nintendo Direct, ovviamente.

Scampagnate con Miyamoto | A scuola di game design con Yoshiaki Koizumi

In quanto pupillo di Miyamoto (interpretandone il feedback criptico, fatto di frasi spesso prive di soggetto), Koizumi spesso trae esperienza dal mondo reale per il game design. L’escursionismo lo ha portato a cercare di stupire il giocatore replicando scenari impressionanti, fondendoli a un gameplay accessibile. La creazione del personaggio principale per lui è ciò che richiede più tempo, in quanto occorre un equilibrio tra divertimento e complessità. Ma soprattutto, la trama per lui ricopre un’importanza che il gameplay supera solo di pochissimo. “Se credete che i miei giochi siano qualcosa con cui interagire, vi perdete la possibilità di immergervici. Io mi rifaccio alla vita reale: fare trekking in montagna e chiedersi cosa ci sia in quella caverna – è questo senso di meraviglia che voglio far provare a chi gioca.”

Furtivo come Snake, narrativo come Kojima | A scuola di game design con Yoshiaki Koizumi

In un’intervista, Koizumi ha raccontato quanta discrezione occorre per introdurre un minimo di trama nei titoli della Grande N. Vi proponiamo qui sotto lo stralcio saliente.

“Di solito [Nintendo] EAD non si concentra molto sulla storia per i suoi giochi. Ero io a venirmene fuori con le trame, dai tempi di Link’s Awakening. Ma pure allora, con tutta la mia backstory per Link, agli altri non sembrava importare troppo. Dicevano sempre di non spingere troppo sulla storia. Così cerco sempre di scriverne una senza che se ne accorga nessuno. Per esempio, ho sempre apprezzato l’idea di origliare le conversazioni di un altro personaggio e scoprire pian piano la storia, una cosa che ho fatto in Ocarina of Time e Majora’s Mask. Molto di questo veniva da me, ma sono aspetti per i quali Miyamoto non andava matto e, anzi, quasi li disprezzava.”

Il viaggio e la destinazione | A scuola di game design con Yoshiaki Koizumi

Ironia vuole che fu Miyamoto stesso a creare una storia nei videogiochi per primo: in Donkey Kong, infatti, anziché sfuggire ai fantasmi in un labirinto o contrattaccare durante un’invasione aliena, lo scopo del giocatore era salvare una donzella da uno scimmione impazzito. Insomma, una trama da cortometraggio anni trenta raccontata in pixel. Nella stessa intervista, Koizumi vede il salvataggio della principessa più come un semplice traguardo che un (comunque basilare) pretesto narrativo. Una trama vera e propria aggiungerebbe più dettagli, compresa una risoluzione soddisfacente. E, pertanto, un buon incentivo per giocare. Non per questo lo stile di Miyamoto è “sbagliato” a priori; si tratta solo di priorità differenti ai fini dell’esperienza del giocatore.

Il kyokan contro l’esperienza

Si parlava, con Miyamoto prima e con Kojima poi, del kyokan: rendere partecipi gli altri di una sensazione, con l’intento di suscitare empatia. Però il kyokan fa parte della filosofia nipponica; non è una creazione di Miyamoto. La sua visione del concetto, infatti, si riassume con “proponiamo ai giocatori ciò che fa divertire me”. Quella di Kojima, invece, verte su una interpretazione molto più cinematografica del videogioco, come mezzo per veicolare (e, occasionalmente, manipolare) le emozioni. Perché, dunque, Miyamoto e un suo sottoposto devono trovarsi agli antipodi come yin e yang? Yoshiaki Koizumi rappresenta, metaforicamente, il turista armato di fotocamera: immortalare ogni attimo per riproporlo agli occhi sbalorditi degli amici. Molto semplicemente, per Miyamoto “non sarebbe la stessa cosa” rispetto a vivere quella sensazione direttamente. La differenza è tutta qui.

