Recensione Vicini di Casa: la commedia da camera italiana sulla crisi coniugale

TITOLO ORIGINALE: Vicini di Casa. GENERE: Commedia, romantico. NAZIONE: Italia. IDEATORE: Paolo Costella. CAST: Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni DURATA: 83 minuti. DISTRIBUZIONE ITALIANA: Medusa . USCITA STREAMING: 1 aprile 2023.

Nel colorato catalogo di Prime Video, spicca una commedia romantica tutta made in Italy, Vicini di Casa. Un continuo gioco di sguardi e provocazioni di detto e non detto, attraverso la messa in scena cinematografica di un erotismo e sessualità soffocati vissuti attraverso il difficile rapporto di coppia coniugale.

Un film a circuito chiuso dalla profonda matrice teatrale, basato sulla commedia spagnola Sentimental di Cesc Gay. Per la regia attenta di Paolo Costella; vede attori protagonisti: Vittoria Puccini, Claudio Bisio, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni. Ecco di seguito la nostra recensione per voi.

Trama e Trailer | Recensione Vicini di Casa

Vicini di Casa, segue le vicende di Giulio e Federica (Claudio Bisio e Vittoria Puccini); sviluppando l’intera vicenda all’interno delle mura domestiche di un appartamento romano, situato al centro della città eterna. Coppia sposata da molti anni, non sembrano essere più coinvolti e affiatati come una volta. Non parlano e non condividono più nulla, e quando ciò accade è solo per battibeccare e discutere.

Nel condominio dove abitano vive una coppia opposta da loro; il pompiere Salvatore e la psicologa Laura, noti per il sesso frequente e rumoroso. Federica mossa dalla curiosità di conoscere i nuovi vicini, li invita una sera a cena. Giulio, marito austero, rigido e tradizionalista; vorrebbe redarguirli per il volume eccessivo dei loro amplessi. Quello che Giulio e Federica non sanno, è che Salvatore e Laura vorrebbero renderli partecipi di una loro pratica regolare: il sesso a più corpi, in forma di scambi di partner. Questo è solo l’inizio di una serata all’insegna di grandi sorprese. Disponibile su Prime Video, ecco di seguito il trailer ufficiale.

La terapia di coppia alternativa che non ci aspettavamo| Recensione Vicini di Casa

Dimenticate i cellulari abbandonati nella cena di Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, o le gaf clamorose nel film di Roman Polanski, Carnage. Nonostante le profonde assonanze con questi ultimi due film; Vicini di Casa di Paolo Costella, si caratterizza per la messa a nudo senza veli né tabù della sessualità e dell’erotismo, vissuti attraverso le vicende di due coppie agli antipodi tra loro. Ambientato nella stessa unità di spazio e tempo; i luoghi comuni e le false apparenze fanno il loro ingresso sulla scena fin dai primi istanti della pellicola; muovendosi all’interno della quotidianità di Giulio (Claudio Bisio) e Federica (Vittoria Puccini). La falsa e stucchevole routine che contraddistingue il loro quieto vivere, viene messa a dura prova dall’arrivo irrequieto e bizzarro di Salvatore (Vinicio Marchioni) e Laura (Valentina Lodovini); mettendo sotto i riflettori le prime divergenze interne della coppia.

L’obiettivo iniziale di una semplice cena di conoscenza tra i quattro, viene gradualmente scomposta; portando sotto i riflettori una messa in scena corale e provocatoria. In essa, tutti hanno il diritto di dare forma e voce ai propri pensieri e desideri celati fino a quel momento. Difatti, il sesso e la curiosità di ampliare le proprie vedute saranno i principali colpevoli di profondi equivoci tra Giulio e Federica; coppia che sembra ormai spenta e incagliata in una triste fase di calo della libidine tra i due. Al tempo stesso, sarà proprio la matrice sessuale ad essere punto di riflessione e conoscenza verso Salvo e Laura; coppia alternativa (e invidiata da Federica) per la profonda intesa che condividono senza paura di pregiudizi o false allusioni.

Fondamentale è il ruolo giocato dall’atmosfera e la musica di sottofondo; un accompagnamento costante che contribuisce ad infondere la carica sensuale e il desiderio carnale, racchiudendo il tutto nei gesti e negli sguardi dei quattro protagonisti. La regia stessa di Paolo Costella, aiutata dalla scenografia e ambientazione interna del film; renderanno gli spettatori dei voyeuristi indiscreti sulla scena; nelle vesti di testimoni in costante attesa dell’esplosione finale.

Una questione di ritmo: il desiderio che fatica a esplodere | Recensione Vicini di Casa

Tutto il gioco di Vicini di Casa è supportato dal cast stesso, a partire dalla figura interpretata da Claudio Bisio (Giulio).Personaggio fermo ed ancorato ai principi tradizionali; usa l’ironia come arma di difesa e scudo protettivo verso ciò che si definisce al di fuori di sé e del suo modo di vivere. Il suo essere avverso a certo argomenti o proposte poco consone ad una famiglia stile mulino bianco; fungerà da collante per creare una forte complicità nel gioco dei ruoli di coppia, sequenza dopo sequenza.

Purtroppo, nonostante tutti i propositi iniziali, è facile individuare nella narrazione momenti di totale assenza di climax crescenti; terminando il percorso un ritmo lento e fermo nel susseguirsi nelle vicende stesse. La storia dignitosa e i simpatici momenti della drama comedy, sono spesso surclassati dalla fatica costante di esplosione del desiderio, portando ad una faticosa ripresa e decollo della spontaneità emozionale sprigionata delle quattro figure. Il risultato? Un limbo ben visibile allo spettatore evidenziato dai bruschi silenzi improvvisi e distacco totale dalla scena.

Conclusione

Vicini di Casa di Paolo Costella, è l’esempio di una commedia da camera moderna tutta italiana. Senza mai ad eccedere nella volgarità o nell’eccesso delle situazioni; in poco più di 80 minuti cerca di guidare verso un equilibrio costante della messa in scena, puntando tutto il suo potenziale sull’intensità dei sentimenti e delle emozioni.

Come un grande cerchio si apre e si chiude da dentro a fuori le mura domestiche; studiando le proprie prede protagoniste, con il fine ultimo di metterle a nudo e renderle più umani possibili. Non esiste la perfezione tanto ambita. Non esiste l’eccellenza tanto discussa. Esiste solo l’uomo, fatto di carne, passioni e dolori; ma soprattutto esiste in quanto essere umano non perfetto, per cui, unico nelle sue sfaccettature. Difatti, tutti gli imbarazzi e i fraintendimenti portati alla luce, tengono fede al focus centrale delle coppie: l’amore e il rispetto reciproco. Non è la volgarità o l’eccesso a caratterizzare la commedia, ma il risultato finale di uno sfogo comune su tutto ciò che sembra non detto.

Vicini di Casa distribuito da Medusa Film; è disponibile in versione streaming sulla piattaforma di Prime Video. Per scoprire tutte le recensioni e curiosità nel mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci su tuttoteK!

