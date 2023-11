Wonka: un nuovo poster del film con Timothée Chalamet

In attesa del debutto nelle sale il 14 dicembre, è stato rivelato un nuovo poster ufficiale del film Wonka con protagonista Timothée Chalamet. Nel cast anche Hugh Grant, Olivia Colman e Rowan Atkinson

Warner Bros. Italia ha rivelato in anteprima un altro poster del film Wonka. Immortalato volto protagonista il brillante attore hollywoodiano Timothée Chalamet, immerso in un universo fatto di dolcezza, colori e tanta fantasia.

Ispirato al personaggio ideato dallo scrittore britannico Roald Dahl; figurano come attori nel cast anche Hugh Grant, Olivia Colman e Rowan Atkinson.

Wonka: Timothée Chalamet nella nuova colorata locandina

In attesa del grande debutto nelle sale il prossimo 14 dicembre; il personaggio di Willy Wonka interpretato dal talentuoso attore Timothée Chalamet, torna ad essere protagonista nel nuovo colorato poster del film. Celebre proprietario della fabbrica di cioccolato dove l’impossibile diventa possibile; viene difatti ritratto giovane e colorato, con uno sguardo e una compostezza piena di grandi sogni e progetti.

Così tra fiori caramellosi e qualche Umpa Lumpa di fondo; Chalamet è pronto a calarsi in panni differenti rispetto all’ultimo film di Denis Villeneuve, Dune. Sfidando il precedente Johnny Deep; questa volta verranno raffigurati grande schermo aspetti del giovane Willy fino ad ora mai conosciute. Così come si evince dalla sinossi ufficiale:

Questo spettacolo cinematografico irresistibilmente vivido ed originale farà conoscere al pubblico un giovane Willy Wonka pieno di idee e determinato a cambiare il mondo un boccone delizioso alla volta, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno, e che se si è abbastanza fortunati da incontrare Willy Wonka, tutto è possibile

Diretto da Paul King, potrà contare su un cast corale con tantissimi attori di Hollywood, tra i quali Olivia Colman, Award Keegan-Michael Key e Rowan Atkinson. Presenti poi Calah Lane, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Jim Carter, Natasha Rothwell, Rich Fulcher, Rakhee Thakrar, Tom Davis e Kobna Holdbrook-Smith.

Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nemmeno una news nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.