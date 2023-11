Moto GP Thailandia, Martin fa il pieno ma Bagnaia resta leader del Mondiale

Bagnania resta leader del Mondiale dopo il Moto GP di Thailandia. Tutti i dettagli in questo articolo dedicato

La tappa della Moto GP in Thailandia sorride allo spagnolo Martin, che fa il pieno tra pole, dominio nella Sprint di sabato e vittoria al fotofinish nella gara di domenica. Un week-end tutto in difesa invece per Pecco Bagnaia, che però resta ancora leader del Mondiale, con soli 13 punti di vantaggio sull’arrembante Martin.

L’italiano in sella alla Ducati ufficiale ha vissuto una situazione simile a un leader del Tour de France, conscio di dover affrontare una tappa favorevole al suo diretto avversario in classifica; l’imperativo in questi casi è non crollare nelle difficoltà ma arrivare a fine gara senza perdere la maglia gialla. Oppure, per fare un paragone extra-sportivo, Pecco si è comportato come un avveduto giocatore di roulette, che sul tavolo verde oppure sul sito www.casino-online.it riesce a concludere la serata con un gruzzoletto di fiches in mano. 13 punti sono ancora un discreto margine in classifica per Bagnaia che dovrà evitare di prendere dei rischi nelle rimanenti prove del motomondiale, con Martin pronto a dare il tutto per tutto per colmare questo gap.

Una fase finale da capogiro

La gara Sprint di sabato è stata dominata dall’inizio alla fine dallo spagnolo della Ducati Pramac, mentre Bagnaia è rimasto invischiato in una pericolosa bagarre con Zarco subito dopo la partenza, finendo all’arrivo solo in settima posizione. Domenica è ancora Martin a sfruttare la pole per prendere la leadership della corsa sin dalla prima curva, mentre Bagnaia, partendo dalla sesta posizione, deve faticare non poco per rimanere incollato alle prime posizioni, prima di risalire in terza piazza grazie anche alla caduta del ducatista Alex Marquez.

La fase finale del gran premio è tutta all’insegna del terzetto composto da Martin, Binder e Bagnaia, con il sudafricano della KTM addirittura in testa a 4 giri dalla fine, prima di essere di nuovo superato al penultimo giro da un magistrale sorpasso in staccata dell’arrembante spagnolo, conscio di dover vincere a tutti i costi questo round in Thailandia per colmare il gap di punti che lo separa dall’italiano, leader del motomondiale. Ma è proprio Pecco Bagnaia che prima di iniziare l’ultimo giro tenta un colpo da maestro, con una staccata all’esterno nella curva che porta al rettilineo finale; un tentativo lodevole, però non coronato dal successo nel gioco delle scie.

Si arriva così all’ultimo giro, con Martin che riesce a lasciarsi alle spalle nell’ordine Binder e Bagnaia alla bandiera a scacchi. Un finale al fotofinish, con un piccolo giallo: il sudafricano viene penalizzato e lascia la seconda posizione all’italiano, per esser finito oltre il cordolo, sulla parte di tracciato pitturata in verde, proprio all’ultimo giro! Il prossimo appuntamento di questo finale di Motomondiale sempre più nel segno del duello tra Bagnaia e Martin è previsto tra due settimane in Malesia.

