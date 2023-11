Welcome to Derry: rimandata la serie prequel di It!

L‘attesa serie prequel di It, Welcome to Derry è stata rimandata ufficialmente al 2025. Ideata da Barbara e Andy Muschietti, scopriamo insieme l’annuncio ufficiale della HBO

Grande amarezza per tutti gli amanti del franchise di It. Secondo le ultime rivelazioni difatti, l’attesa prequel serie Welcome to Derry, è stata ufficialmente rimandata al 2025. Un ritardo stando a quanto dichiarato, dovuto alle conseguenze del grande sciopero degli attori e sceneggiatori hollywoodiani; compromettendo la produzione di molte alte grandi produzioni (come House of the Dragon, The Last of Us ed Euphoria). Queste le dichiarazioni esclusive in conferenza stampa del capo del network HBO, Casey Bloys:

Avevamo programmato Welcome to Derry per l’Halloween del 2024, ma la faremo slittare al 2025. La terza stagione di White Lotus sarebbe dovuta uscire nel 2024, ma anche questa arriverà nel 2025

Scopriamo di seguito altri dettagli della serie prequel di It.

Welcome to Derry: tutto quello che sappiamo sull’uscita della serie prequel di It

Annunciata qualche tempo fa dalla stessa HBO; Welcome to Derry trae ispirazione dall’universo di It descritto nel romanzo di Stephen King. Già protagonista di diverse trasposizione cinematografiche; questa volta la HBO ha impegnato tutto il suo potenziale per sviluppare un sequel all’ultimo grido. Anche se al momento non sono stati dichiarati dettagli sulla trama, dalle diverse teorie rimbalzate sul web, la storia sarà ambientata nella famigerata Derry del Maine; espandendo l’universo già conosciuto nella versione descritta nelle pellicole precedenti da Andy Muschietti.

Ideata da Barbara e lo stesso regista Andy Muschietti; saranno presenti nel cast Madeleine Stowe, Stephen Rider, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar. Assente invece il grande ultimo attore interprete Bill Skarsgard, il quale ha in precedenza confidato grandi consigli e supporto alla serie.

La serie rimandata al 2025, resta al momento senza una data d’uscita ufficiale. Nel frattempo che si attendono altri aggiornamenti; per non perdere nessuna news del mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci su tuttotek.it!

