Five Nights At Freddy’s domina anche lo streaming

Five Nights At Freddy’s non si ferma, lo streaming è diventato il territorio di Freddy, dimostrando che il cinema non è l’unico mezzo che ha attirato i fan

Una cosa particolarmente sorprendente del successo di Five Nights At Freddy’s al cinema è il fatto che il film è stato disponibile sin dal primo giorno in streaming. Il film con alla regia Emma Tammi ha infatti superato di molto le aspettative iniziali sugli incassi, superando il budget di 20 milioni di dollari e incassando 80 milioni di dollari solo negli Stati Uniti (130 milioni a livello globale). Inoltre, come se non fosse abbastanza, all’anteprima in Italia il film ha incassato 1 milione di euro. Un dato molto notevole, considerando che il film era disponibile in streaming sin dal primo giorno del rilascio in sala.

Five Nights At Freddy’s in streaming ha un numero di visualizzazioni spaventoso

La Universal, che ha distribuito il film, ha confermato che il film basato sulla saga videoludica nata dalla mente geniale di Scott Cawthon è un enorme successo anche sulla piattaforma streaming Peacock. Five Nights At Freddy’s ha infatti infranto il record dello streaming, diventando il film più visto in assoluto nei primi 5 giorni di disponibilià sulla piattaforma, battendo avversari degni di nota come Halloween Ends, The Super Mario Bros. Movie, Bel Air e The Best Man: The Final Chapters. La piattaforma non ha rilasciato cifre precise, ma basta questo per realizzare quanto il film abbia venduto e quanto successo abbia avuto, continuando su questa strada potrebbe rientrare nella top dei film con maggiori incassi nella storia del cinema. Sembra scontato, quindi che si farà almeno un sequel, visto l’enorme successo.

Lunedì l’horror ha guadagnato altri 4 milioni in America, anche se ha ricevuto un brusco calo del 74% rispetto a domenica, ma rimane comunque in vetta rispetto agli altri film in classifica. C’è da domandarsi come è andata la giornata di Halloween, in America le persone passano la giornata in casa e chissà quante altre visualizzazioni ha ricevuto Five Nights At Freddy’s in streaming su Peacock. Restate sintonizzati con noi su tuttotek.it per rimanere aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv.

