Un nuovo reboot è all’orizzonte. Si tratta de Il Corvo, film uscito nel 1994, che presto avrà una nuova versione, scopriamo la data d’uscita

Per ogni reboot che ogni giorno esce al cinema o in streaming, altrettanti ne vengono annunciati. Tra questi non possiamo dimenticare quello che interesserà Il Corvo, pellicola del 1994, diretta da Alex Proyas, a sua volta basata sul fumetto omonimo di James O’Barr. La nuova produzione, in cantiere addirittura dal 2008, ha finalmente un periodo d’uscita, scopriamolo.

La data d’uscita | Il Corvo: ecco la data d’uscita del reboot

È stata Deadline ad annunciare la notizia. La nuova versione de Il Corvo dovrebbe arrivare già nel 2024, proprio in occasione dei trent’anni di uscita della pellicola originale. Purtroppo, ad oggi non siamo ancora in grado di darvi una data più precisa di quella che potrebbe essere un film creato per rendere omaggio alla storia di Eric Dravene e, soprattutto, all’attore che precedentemente lo ha interpretato, Brandon Lee, morto durante le riprese. La nuova versione sarà prodotta da Lionsgate, che ne ha acquisito i diritti ed avrà, come nuovo protagonista, Bill Skarsgård. Nel cast anche FKA twigs, Laura Birn, Danny Huston, Sami Bouajila e Jordan Bolger.

La trama

Ricordiamo che il celebre film racconta le vicende del già citato Eric Draven, un musicista rock ritornato dalla morte con l’unico scopo di vendicarsi dei criminali che hanno ucciso lui e la sua fidanzata Shelly Webste. Il film è un vero e proprio cult del cinema, per questo ci auguriamo che la nuova versione renda giustizia a quella originale. Charlotte Koh, EVP Acquisitions and Co-Productions della Lionsgate, ha dichiarato in proposito:

Apprezziamo il significato che il personaggio de Il corvo e il film originale hanno per moltissimi fan. Crediamo che questo nuovo film offrirà al pubblico una reinterpretazione autentica e viscerale della sua potenza emotiva e della sua mitologia.

Speriamo davvero che questa nuova produzione sia una degna erede della versione originale. Nell’attesa di avere una data più precisa, vi salutiamo, dandovi appuntamento sempre qui, su tuttoteK, per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo di film e serie tv.

