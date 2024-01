Venom 3: il logo è avvolto dal mistero, chi sarà il villain?

Sony ha svelato il logo di Venom 3, che sarà l’ultimo film in cui Tom Hardy interpreterà il personaggio di Eddie Brock, ma il logo è diverso da quello del secondo film e ci fa sorgere la domanda su chi sarà la minaccia del nuovo film che Venom dovrà affrontare

Che il terzo film dedicato a Venom sarà l’ultimo in cui vedremo Tom Hardy (leggi qui la filmografia dell’attore) nei panni dell’antieroe Marvel è ormai una cosa risaputa. Per quanto questa versione di Venom abbia diviso critica e pubblico (qui c’è la nostra recensione al primo film), salutare Tom Hardy in questa saga lascia in ogni caso un po’ di amaro in bocca. Tuttavia, saputo questo, sulla trama in realtà non sappiamo ancora nulla, e anche se il secondo film aveva un logo che suggeriva chi avremmo visto come avversario di Venom, quello del terzo logo invece è completamente avvolto dal mistero e non riusciamo a capire chi possa essere il nuovo avversario. Intanto le riprese del film sono ricominciate dopo lo sciopero e per l’occasione al CES 2024 di Las Vegas hanno mostrato appunto il logo di Venom 3 e Madame Web.

Il misterioso logo di Venom 3: chi sfiderà l’antieroe?

Se col secondo film era chiaro chi sarebbe stato il villain, con un riconoscibile colore rosso sangue avvolto dalla sostanza del simbionte. Avevano reso palese che sarebbe stato Carnage e così è stato, ricollegandosi alla post-credit del primo film. Adesso, però, tutto quello che abbiamo è il nome del film con un 3 colorato di scarlatto. Siccome nel secondo film Carnage è stato sconfitto, è ovvio che il villain sarà qualcun altro. Oggi, come precisato anche da Screen Rant, nel cast del film ci sono Juno Temple e Chiweteò Ejiofor come new entry, ma è tutto quello che sappiamo in una trama ignota in cui può succedere davvero di tutto.

Per restare in linea con quello che abbiamo visto in Venom 2, però, forse quel colore scarlatto è collegato ad un personaggio che potrebbe apparire nel terzo film: Toxin. Nel precedente film vediamo il poliziotto Patrick Mulligan entrare in contatto con un altro simbionte, lo si capisce dagli occhi dell’agente diventare di un colore blu brillante, che ricordano quelli del personaggio. Molto probabilmente, quindi, nel terzo film vedremo proprio Toxin, che è nato da Carnage e a sua volta nato da Venom. Ci sarà forse uno scontro tra nonno e nipote?

Chissà cosa ci aspetta nel terzo e ultimo film di Venom, ma in ogni caso siamo curiosi. E voi cosa ne pensate? Chi sarà il villain del film? Scatenatevi con le vostre teorie nei commenti e restate sintonizzati su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.